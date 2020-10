Klæbo gir ski-ledelsen alvorlig hodebry: Nekter å stille opp på markedsdager

Johannes Høsflot Klæbo har nemlig fortsatt underlagt seg selv et svært strengt koronaregime.

23-åringen sitter godt i stolen under mediedagene på landslagets samling i Molde. Å ta turen fra Trondheim til Rosenes by var ingen utfordring.

Koronasmitten er lav. Landslaget bor greit, men han er fortsatt svært nøye på hvordan han beveger seg i landet ellers.

Så røper han følgende på NRKs spørsmål om hva slags begrensninger han vil gjøre i fremtiden:

– Det kommer noen markedsdager. Det har jeg sagt nei til, sier han til NRK.

Han ga beskjed til ski-ledelsen for kort tid tilbake og han erkjenner at det er en form for uenighet mellom partene i akkurat denne situasjonen, men at de i smittevernsspørsmål generelt er ganske enige i det meste.

Han ser også at forbundet er i en utfordrende situasjon som følge av hans markedsdags-«nei» fordi de har vært planlagt i lang tid, men at det også er utfordrende at de gjennomføres i nettopp Oslo. Da er valget hans enkelt.

Lager alt av reklamemateriell

Avgjørelsen er oppsiktsvekkende.

– De er viktige. Vi skal jo levere overfor sponsorene våre, sier sprintlandslagstrener Arild Monsen om hva markedsdagene betyr

Du har kanskje sett skiprofilene figurere på tilbudsbladene eller avisannonsene for en dagligvarekjede? Eller videoer laget av en hotellkjede på sosiale medier med langrennsjentene?

Alt av slikt materiell og mer til produseres disse få dagene i hovedstaden hvert år og brukes av sponsorene gjennom sesongen. Programmet på markedsdagene er tett og komprimert bare for at utøverne skal slippe sponsorjobbingen i flere omganger i løpet av året.

NÆRT FORHOLD: Klæbo og trener Arild Monsen, her fra en samling tidligere i år. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Handler ikke om å være vanskelig

Å nekte å reise til Oslo for å delta er han etter det NRK forstår foreløpig alene om i landslaget. Klæbo forklarer at det ganske enkelt handler om at Oslo er et sted man anbefaler å ikke reise til. Med mindre man absolutt må.

Klæbo vil være med å ta et tak mot smitten. Han vil ikke bli syk selv, frykter langtidseffekten av viruset, og ikke minst tenker han på alle rundt seg.

HOLDER SEG I TRONDHEIM: Emil Iversen (venstre) og Klæbo, her fra en trening i Granåsen i hjembyen deres. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Helsa kommer klart først. Men det er kjipt å være den personen som hele tiden er veldig nøye på det, men samtidig har jeg tatt dette standpunktet for veldig lenge siden og vært veldig bevisst på at det er min måte å gjøre det på.

– Da får det bare bli sånn, og det handler på ingen måte om å være vanskelig, det er ingenting jeg ønsker mer enn å bidra, men i mine øyne kommer helsa klart først, det er de vi skal leve av.

Kjæresten må ut etter festing

Klæbo har på sin side kjørt et strengt regime mens smitten har preget landet. Han har ikke satt seg på et fly siden han gikk femmil i Holmenkollen i mars.

Da han konkurrerte under Blinkfestivalen i Sandnes valgte han å kjøre bil hele veien. Men han forteller også om strenge regler på hjemmebane overfor sine nærmeste.

– Er det snakk om å dra på hytta med en kompisgjeng, så blir det sånn at «greit, da må vi vente i ti dager fordi dere var ute på byen forrige helg». Da må vi vente de dagene for å være helt sikre på at de er friske.

STRENGT REGIME PÅ HJEMMEBANE: For Klæbo og kjæresten Pernille Døsvik, her avbildet under en konkurranse sist sesong. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Og Pernille (kjæreste), som studerer, hun får ikke dra på skolen, så det må studeres hjemme. Sånne grep er krevende, men samtidig tror jeg man er helt avhengig av det hvis man skal klare å holde seg unna smitten, noe man selvfølgelig ikke er helt sikker på at man klarer, men jeg skal i hvert fall gjøre så godt jeg kan.

– Hva skjer hvis dama vil på fest?



– Da må hun bo hjemme hos foreldrene sine. Da får hun ikke komme hjem til huset, i hvert fall ikke hvis jeg er hjemme. Hvis hun skal møte venner, er det å dra hjem til foreldrene og være der noen dager, ja, sier Klæbo.

– Han må få lov til å reagere

– Interne saker prater vi om internt, svarer langrennssjef Espen Bjervig når NRK ber om en kommentar til Klæbos valg.

LANGRENNSSJEF: Espen Bjervig, her avbildet tidligere i år under en landslagssamling. Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

På spørsmål om det ikke er en utfordring for Skiforbundet at den største herrestjernen ikke dukker opp når alt av sponsorenes materiell skal lages, svarer han akkurat det samme..

Sprinttrener Monsen lar det skinne gjennom at saken er utfordrende og forteller at den øverste ledelsen i langrenn må håndtere saken videre.

– Det enkleste hadde jo vært at han hadde deltatt. Det er selvfølgelig. Men hvis han mener det, så må han jo få lov til det. Så må vi prøve å løse det på en annen måte. Jeg har ikke noe annet å si til det.

– Synes du han overreagerer?



– Nei, han må få lov å reagere, og jeg har ikke noe mer kommentar enn det, sier Monsen.