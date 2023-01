– Jeg må si at jeg er ganske overrasket. Hun representerer utøverkomiteen i Norge som skal verne om og stå for Norges toppidrettsutøveres interesser og verdier. Og da tenker jeg at nå har Astrid bommet så grovt som det går an, sier roer Kjetil Borch til NRK.

OL-medaljøren fra Tokyo snakker med rolig stemme, men han er tydelig forbannet når NRK tar kontakt torsdag kveld. For kort tid siden leste han saken om at Astrid Uhrenholdt Jacobsen tok til orde for at russiske og belarusiske utøvere skal slippe til i idretten under et møte med Den internasjonale komité (IOC).

Som leder av utøverkomiteen representerer Jacobsen interessene og synspunktene til Borch og alle andre eliteutøvere som driver idrett organisert av idrettslag og særforbund i Norges idrettsforbund. Nå er han kraftig provosert.

– Hvis jeg står på den lista over toppidrettsutøvere som utøverkomiteen representerer, så må de bare få slettet meg med engang for det her er jo bare hinsides. Jeg vil oppfordre Astrid til å finne ut av hva som rører seg i toppidretten, fortsetter Borch – og legger til:

– Jeg sitter i kantinen på Olympiatoppen hver eneste dag, inkludert søndager hele vinterhalvåret, og snakker med utøvere, trenere, coacher, personell og utøvere fra utlandet. Jeg kjenner meg ikke igjen i noe av det som utøverkomiteen sammenfatter som en samlet nasjonal støtte til at Russland skal være med.

Utøverkomiteen Ekspandér faktaboks Utøverkomitéen består av: Astrid Uhrenholdt Jacobsen (leder)

Anna Margrete Sletsjøe (nestleder)

Aida Dahlen

Anita Yvonne Stenberg

Birgit Skarstein

Lena Schrøder

Sarah Louise Rung

Stian Skjerahaug

Øyvind Watterdal

Taus om kritikken

Eliteutøveren mener det ikke er grunnlag for å trekke konklusjonen at norske utøvere støtter russisk deltakelse. Han mener utøverkomiteen bommer.

– Gjenspeiler uttalelsen det inntrykket du har om norsk idretts syn på russisk deltagelse?

– Overhodet ikke. Det kan på en måte virke lett å være en utøver som står på utsiden av det man kan kalle idrettspolitiske spillet, og peke på slike ting. Men det her handler jo om at jeg som en olympisk utøver blir representert av en komite, som jeg nå mener må realitetsorientere seg, sier Borch.

TOPPIDRETTSUTØVER: Kjetil Borch. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

32-åringen tar hatten og går hjem om utøverkomiteen kan vise til spørreundersøkelser for å bevise at flertallet vil ha Russland tilbake, men uten tall eller underskrifter mener han at synet Jacobsen forfektet på IOC-møtet ikke har rot i virkeligheten.

– Har du tillit til Astrid Uhrenholdt Jacobsen?

– Jeg må dessverre si at den tilliten er alvorlig svekket. Nå er det nyvalg til våren, og med sånne standpunkt så vet jeg ikke om det holder hvis hun ønsker gjenvalg.

Astrid Uhrenholdt ønsker ikke å kommentere kritikken fra Kjetil Borch.

– Hvis norske utøvere ikke har tillit til meg så får de ytre det i de riktige kanalene. Jeg sitter ikke der for min egen del. Det får gå sin gang i de riktig kanalene, sier Jacobsen til NRK.

Oppmuntrer til dialog

På spørsmål om hva utøverkomiteen har gjort for å samle oppslutning rundt budskapet om verdibasert dialog, der det ikke skal diskrimineres på bakgrunn av pass, svarer Jacobsen at de er i en løpende prosess.

– Det er ikke fattet noen formelle vedtak. Alle utøvere er alltid oppmuntret til å ta kontakt. Dette er et frivillig verv, og jeg tjener ikke noe penger på dette her. Jeg vil bare understreke det, selv om jeg høres ut som en pamp.

KOMITELEDER: Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Foto: Geir Olsen / NTB

– Hvorfor har dere ikke snakket med utøvere?

– Vi har løpende dialog. Jeg er veldig godt kjent med at det er mange meninger der ute. Min dør og telefon er alltid åpen og tilgjengelig. Jeg prøver å være så tett på som jeg kan. Jeg har prøvd å være med internasjonalt for å ivareta idrettens verdier. Alle bør ta kontakt, også for å få fakta, sier Jacobsen.

Jacobsen: Brudd på menneskerettighetene

Hun fremholder at diskusjonene som har foregått i IOC-regi har vært verdibaserte og handlet om diskriminering.

– Alle er enige om at krigen er grusom og brutal. Jeg fortalte hva vi hadde diskutert i Norge, fra et verdimessig ståsted og den olympiske og idrettens visjon. Skal idretten fortsette å være nøytral og ha en nulltoleranse mot diskriminering, kan man ikke utestenge utøvere på grunn av russisk pass, sier Jacobsen – og fortsetter:

– Det er også brudd på menneskerettighetene. Det jeg har gjort er å ta til orde for en diskusjon.

Jacobsen presiserer at utøverkomiteen ikke har fattet et vedtak, men diskutert ting fra utøverperspektiv når hun får spørsmål på hvorfor uttalelsene spriker fra de fra Norges idrettsforbund. NIF har sagt deres standpunkt ikke er endret.

– Vi må tørre å stå i en prosess og bruke tid på finne ut av hvilken retning skal man ta, hvilke muligheter finnes. Å finne svaret på 1-2-3 er veldig naivt og bruke tid og sondere bredt. Hele verden vil at idrettens skal ta politiske vurderinger, men det kan vi ikke, sier Jacobsen engasjert – og tilføyer:

– Andre bruker idretten til sin politikk, det er ikke et argument for å politisere idretten enda mer fra innsiden.

Uenige om «pass-diskriminering»

Borch gir medhold i at det er et godt utgangspunkt at man ikke skal dømmes på bakgrunn av hvilket pass man har og at idretten skal tilby en samlende arena. Han er imidlertid krystallklar på hvorfor det ikke skal gjelde nå:

– Idretten et kjempeviktig samfunnsoppdrag globalt og skal vise gode verdier. Og det strider mot nettopp disse verdiene å inkludere en stat som i prinsippet kan regnes som et totalitært regime, som driver med terror og bryter menneskerettigheter, tordner Borch.

Med utgangspunkt i Jacobsens og en rekke andre representanters uttalelser hevdet IOC onsdag at «det store flertallet» av utøverrepresentantene ønsker at Russland og Belarus skal returnere til internasjonale konkurranser.

Den svenske skiskytterprofilen Sebastian Samuelsson fortalte NRK at han som eneste hadde tatt til motmæle. Jacobsen kjenner seg ikke igjen i den påstanden.

Granerud: – Det skurrer litt

Hoppukevinner Halvor Egner Granerud sier nyheten kom litt ut av ingenting. Han ønsker på en side at folk med mer kunnskap tar avgjørelsen, men syns det er viktig å synliggjøre overfor Russland hva som er riktig.

– Russland er jo et av verdens beste idrettsland, så på generell basis er det veldig mange utøvere som ikke får utøve idretten sin på det høyeste nivået. Konkurransen i mange idretter har blitt lavere, sier Granerud til NRK.

OVERRASKET: Norges beste hopper i verdenscupen gjennom tidende, Halvor Egner Granerud, sier det kom litt ut av ingenting. Foto: LISI NIESNER / Reuters

På spørsmål om det burde tale mot Russland at idrettsutøvere aktivt brukes i propaganda og at flere utøvere har fått militære titler taler mot, svarer Granerud:

– Ja, det synes jeg er et godt argument mot. Og så får man på et idrettspolitisk nivå vurdere hvor tungt det skal veie. Og om man skal skjære alle over en kam.

– Det er ikke noe jeg har tenkt veldig mye på. Men det hadde vært veldig rart om russiske offiserer skal konkurrere mot ukrainske utøvere. Det skurrer litt i mine ører.

OL-vinner i høydehopp Marija Lasitskene og langrennsstjernen Aleksandr Bolsjunov har eksempelvis graden kaptein i det russiske forsvaret. En rekke russiske idrettsstjerner har militære offisersgrader.

KAPTEIN: Aleksandr Bolsjunov er en av mange russiske idrettsutøvere som har fått militær-forfremmelse av president Vladimir Putin. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– Krig og idrett hører dårlig sammen

Kombinertløper Espen Bjørnstad mener det er for tidlig å slippe til russiske og belarusiske utøvere.

– Det kommer egentlig litt som et sjokk at det er hun som tar til orde for det. Min tanke på det er at så lenge krigen i Ukraina pågår så bør russerne utelates. De påstår jo at sport og politikk ikke henger sammen, men det har jo Russland vist at det gjør det definitivt. Da må vi bare fortsette å holde dem utenfor dessverre, sier Bjørnstad til NRK.

KOMBINERTLØPER: Espen Bjørnstad. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Han mener Jacobsen må få lov til å ha sine egne meninger om saken, men er usikker på om mangfoldet av utøvere deler hennes oppfatning. Han tror ikke det gjelder i kombinertleiren:

– Jeg tror flesteparten er ganske enig med meg her om at så lenge krigen pågår bør utøverne utelates, sier Bjørnstad, som får støtte av landslagskollega Simen Tiller.

– I utgangspunktet synes jeg det er litt feil når det pågår krig. Jeg vet ikke hva bakgrunnen er for det. Hva slags restriksjoner det eventuelt har tenkt dersom de skal få komme tilbake her. Men i utgangspunktet så hører jo krig og idrett dårlig sammen, sier Tiller til NRK.