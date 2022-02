Kalte invasjonen en redningsaksjon – nå går russerens intervju viralt

Om du ikke kjenner igjen navnet Vjatsjeslav Barkov er du mest sannsynlig ikke alene, men etter å ha stilt opp i et intervju med NRK lørdag har han fått mye oppmerksomhet.

NRKs reporter i Lahti huket tak i russiske Barkov for å høre hans syn på situasjonen i Ukraina, og svaret har nå gått viralt på sosiale medier.

Her følger hele intervjuet:

– Hvordan er det å konkurrere nå med tanke på alt som skjer i verden?

– Hva er det som skjer, spurte Barkov.

STORM: Vjatsjeslav Barkov har havnet midt i en Twitter-storm etter et intervju med NRK lørdag. Foto: Martin Leigland / NRK

– Krigen?

– Hvor?

– I Ukraina?

– Åh, i Ukraina. Det er en redningsaksjon. En operasjon for å redde liv i Ukraina.

– Kan du forklare det?

– Du vet at det er mange mennesker i Øst-Ukraina som er under press og jeg tror noen må ... Dette er ikke vårt felt. Vi er idrettsutøvere som skal konkurrere og lage show for publikum, sier Barkov til NRK før han avslutter med at politikk og sport ikke henger sammen.

– Han ser veldig forvirra ut

Intervjuet har også blitt en snakkis internt i kombinertmiljøet og de norske utøverne reagerer sterkt på klippet de har sett.

– Han ser veldig forvirra ut. De virker helt feilinformert. Man leser at det er mye russisk propaganda og informasjonen folket får er begrenset. De ser kanskje ikke så mye på andre medier enn russisk. Så det er vanskelig for dem ser det ut til, sier Riiber til NRK.

SJOKKERT: Jørgen Graabak ble lettere sjokkert av intervjuet. Foto: VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN

Den nykronede olympiske mesteren Jørgen Graabak deler samme syn som lagkompisen.

– Jeg ble lettere sjokkert da jeg så det selv. Det er tydelig at det er forskjellige varianter av sannheten som er ute og går. Han blir sikkert servert noe han åpenbart tror på, og han tror sikkert vi er noen idioter. Det er vanskelig å forstå, men han har sikkert sine grunner til å mene det han gjør, forteller Graabak.

Jens Luraas Oftebro mener det er veldig synd at russeren har en så annerledes oppfatning av virkeligheten.

– Jeg blir litt lei meg når jeg snakker om det nå. At noen kan ha en oppfatning som han har er litt forbausende egentlig. Da kunne man heller gå gjennom pressesonen og si ingen kommentar enn å komme med sånne påstander, mener unggutten som tok OL-sølv for en drøy uke siden.

Granerud preget av intervjuet

Etter at Halvor Egner Granerud hadde hoppet inn til sin 13. verdenscupseier viser NRK intervjuet med Barkov.

– Hva skal man si til det der? Nei, det er ikke bra. Det er ... skuffende, sier en tydelig preget Granerud.

25-åringen ønsker likevel å se på flere siden av saken.

– Jeg tror det er veldig vanskelig for de russiske utøverne å være her nå. Jeg tror de går rundt og kjenner på at alle er litt mot dem.

Granerud blir satt ut

– Jeg skal ikke forsvare det han gjorde, men jeg tror vi også må være klar over at de kommer fra et land med tilnærmet null pressefrihet, sier Granerud.

Etter søndagens renn tok NRK igjen en prat med hovedpersonen, Vjatsjeslav Barkov. På gjentatte spørsmål om lørdagens intervju og reaksjonene som har fulgt var russeren ordknapp.

– Ingen kommentar. Hvis du har spørsmål om konkurransen er det greit, men ingenting annet. Det trenger jeg ikke prate om. Da må du prate med myndighetene og ikke meg, avslutter Barkov.

Fordømmes av medier

Reaksjonene i sosiale medier har vært mange og flere tar til ordet for at intervjuet med russeren burde være selve beviset på at Russland burde bli utestengt fra all sport.

Lørdag gjorde Norges Skiforbund det klart at de ikke ønsker russere velkommen til de kommende verdenscuprennene og VM i skiflyging i Norge. Men hittil har ikke FIS eller andre internasjonale særforbund forbudt russisk deltakelse.

Flere utenlandske medier har også plukket opp intervjuet og den polske nettavisen Superexpress kaller det «skandaløst».

Journalist i polske Kanał Sportowy, Maciej Turski, reagerer også sterkt på Twitter.

– For disse ordene burde han bli utestengt av det internasjonale forbundet for godt. For en smell for FIS. Motbydelig, skriver han.