– Jeg har gjort veldig mye mental trening. Det har vært masse meditasjon, yoga og visualisering, sier Kjersti Buaas før hun skal kjøre X Games-finale natt til fredag.

Det var i Colorado like før jul at Buaas falt og slo seg kraftig i hofta og ryggen. Hun ble kjørt til sykehus, men ble raskt skrevet ut. I ettertid har Buaas brukt på å trene seg opp og bli klar til X Games i Aspen.

Første gang i USA

– Kroppen har vært bra etter smellen i desember. Det var et hardt fall, men nå føler jeg meg ganske bra. Nå er det bare å legge det vekk, sier Buaas.

X Games i Aspen er årets store høydepunkt for kjørerne, og første dag er det slopestyle-kvalifisering for menn. Dernest er det finale i Big Air i flomlys klokken fire natt til fredag.

Det er første gang damene kjører Big Air i X Games i USA.

– Det er kult at Big Air for kvinner blir prioritert av X Games, OL og andre. Nivået på jentene er så høyt at vi fortjener å være med. Vi har fortjent å vise oss fram på de største plattformene, sier Buaas.

NRK har tidligere omtalt snøbrettstjernens noe uvanlige livsstil:

SE VIDEO: I dette NRK-intervjuet fra 2013 forteller Kjersti Buaas om sin livsstil.

Tok X Games-bronse i fjor

35-åring tok bronse i fjor under X Games i Oslo. Big Air står også på OL-programmet om et drøyt år - for første gang i historien.

– Big Air for damer er såpass nytt at konkurransen er åpen. Kjersti beviste i Oslo at hun holder nivået. Med tanke på Kjersti og OL er dette lovende, sier NRKs kommentator Thomas Lerdahl.

– Det er første gang i Aspen, og med flomlys og det hele er dette veldig spesielt. Når det er publikum med jubelbrus og det hele får du ekstra adrenalin. Jeg gleder meg ekstra til å starte, sier Buraas.