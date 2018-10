King irritert på norske medier – lei dumme spørsmål

– Jeg er ikke «A4». Jeg er meg selv, sier Joshua King.

Han svarer på hvorfor han føler seg unorsk. Noe han fortalte i et langt intervju med britiske Telegraph nylig. Der åpnet landslagsspissen opp om hans etter hvert så lange liv i engelsk fotball, men også oppveksten med gambisk far og norsk mor på Romsås i Oslo.

– Nordmenn er veldig «A4», veldig enkle, blir han sitert på.

– Jeg er bare annerledes som person. Det er ikke negativt å være A4, men jeg er utadvendt og liker å dele mine meninger. Jeg er ikke redd for å si hva jeg har på hjertet, utdyper King på pressetreff i Oslo før Slovenia-kampen lørdag.

Vil ikke gi «bensin til bålet»

Også hans til tider anstrengte forhold til norsk media kommer godt frem i intervjuet med avisen.

– Da jeg kom på landslaget var det litt mye styr med at jeg var annerledes og sånn, men jeg har bare vært meg selv og har ikke forandret meg. Men jeg passer nok litt mer på hva jeg sier til media i dag, for jeg har lært at en del media liker overskrifter, forteller Bournemouth-proffen til NRK.

LANDSKAMPKLAR: Joshua King er en viktig brikke for Norge, som møter Slovenia på lørdag og Bulgaria neste tirsdag i nasjonsligaen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Jeg var misfornøyd da jeg var yngre, men nå bryr jeg meg ikke. Jeg har lært at norsk presse de sier det de vil og det de må for å få flest lesere, så det er viktig for meg å ikke gi dere bensin til bålet, fortsetter 26-åringen.

King smiler litt.

– Får du en del dumme spørsmål, synes du?

– En del? Det er altfor mange dumme spørsmål. Jeg føler altfor mange kommer hit uten planlagte spørsmål, men det er ikke jobben min, den er på fotballbanen.

Landslagskaptein Stefan Johansen liker godt at King ofte snakker i overskrifter.

– Han sier det som det er og akkurat hva han mener. Han er ærlig. Når man er en stor profil, og en av våre beste, blir det overskrifter. Det er sånn dere elsker. Men det gjør ikke noe for meg. Jeg synes det er artig han han skaper litt blest rundt oss.

Får ros av sjefen

GODT TEAM: Landslagssjef Lars Lagerbäck og Joshua King. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Men King skaper overskrifter også på banen, og blant annet scoret han to mot Watford i helgen.

– Josh har utviklet seg under min tid. Jeg synes han er blitt en mye bedre toveisspiller, både i Bournemouth og på landslaget. Vi har mer nytte av ham nå, og jeg er veldig fornøyd med forsvarsjobben han har lagt ned, roser landslagssjef Lars Lagerbäck.

– Hva synes du om ham som person?

– Nå for tiden liker jeg ham godt. Vi har fått et ganske godt forhold, synes jeg. Vi kommer jo fra ulik bakgrunn. Han flyttet til England da han var 15–16 år, så man kan ikke si at han er typisk «nordbo». Han er våken, og vet ganske bra hva saker og ting handler om, svarer han.