Joshua King kom ikkje på scoringslista då Noreg vann heime mot Kypros (2–0) og tapte borte mot Bulgaria (0–1) i Nations League i førre veke.

Men det betyr likevel ikkje at 27-åringen er ute av slag.

Laurdag var nordmannen ein av frontfigurane då Bournemouth tok sin tredje siger for sesongen i Premier League, og klatra til ein sterk femteplass på tabellen.

Først spelte han fram lagkamerat Ryan Fraser som dunka ballen i mål i det 23. minutt.

Fem minutt før pause auka same Fraser leiinga.

Redusering på slutten

Og like etter var det klart for litt King-show på solkysten av England.

Han både skaffa og tok straffesparket som fullenda ein strålande omgang av heimelaget.

Dommaren blåste for hands då King sparka ballen i handa på ein Leicester-forsvarar innanfor 16-meteren.

King er klubbens faste straffetakar etter at angreps-makkar Callum Wilson bomma mot West Ham i den andre serierunden.

Den norske spissen finta ut Leicesters danske keeper Kasper Schmeichel og banka ballen i det motsette hjørnet.

Adam Smith auka til 4–0 etter pause. Så reduserte Leicester to gongar like før slutt, men sigeren var aldri truga for laget til manager Eddie Howe.

Også ein annan nordmann opplevde ein liten personleg opptur i den engelske toppserien laurdag ettermiddag.

DEBUT: Stefan Johansen fekk sin debut frå start mot Sergio Agüero og Manchester City. Foto: Jason Cairnduff / Reuters

Debut frå start

Stefan Johansen fekk sin første kamp frå start for Fulham borte mot Manchester City. Men den nyopprykte London-klubben var likevel sjanselause mot dei regjerande meistrane.

Allereie etter tre minutt var Fulham bakpå då Leroy Sané sende dei lyseblå i leiinga på ei kontring etter rot på Fulham-midtbana.

David Silva og Raheem Sterling putta dei to neste måla og sørga for ein relativt enkel 3-0-siger for Pep Guardiolas menn.

Fleire ekspertar meinte Stefan Johansen burde bli benka i Nations League-oppgjeret mot Kypros. Årsaka var blant anna lite speletid i England. Men Johansen slo tilbake med to scoringar og jubla med det som truleg var eit stikk til kritikarane.

No kan uansett Johansen slå seg på brystet for at han har kjempa seg inn igjen på laget. Så står det att å sjå om Vardø-karen får fornya tillit i neste kamp heime mot Watford.

Chelsea leiar Premier League etter 4-1-sigeren heime mot Cardiff. Eden Hazard blei kampens store spelar med tre scoringar.