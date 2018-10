Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Joshua King (26) spilte kanskje en av sine aller beste kamper i Premier League da Watford ble slått 4–0 på bortebane lørdag ettermiddag, Bournemouths største borteseier i Premier League noen gang.

Etter 14 minutter vant King først ballen like uten for egen 16-meter, spilte videre og la i vei på et sugende løp. Halvveis inn på Watfords banehalvdel fikk King ballen tilbake, og slo inn i feltet.

Callum Wilson møtte perfekt på bakerste stolpe, men Watford-keeper Ben Foster reddet det første forsøket mesterlig. David Brooks hadde derimot ingen problemer med å sette returen i nettet til 1-0-ledelse for Bournemouth.

Dagens dobbel

Etter 33 minutter ble King felt av Christian Kabasele inne i feltet. Kabasele fikk sitt andre gule kort, og dermed var Watford redusert til ti mann.

Straffesparket tok Joshua King selv, og det gjorde han på strålende vis. Hans tredje mål for sesongen – og det tredje på straffespark.

I siste minutt av første omgang skulle sesongens første spillemål komme. Denne gangen var det Callum Wilson som slo inn fra venstre. På bakerste stolpe raget Joshua King høyest og styrte inn 3–0 med hodet.

Da spissmakker Callum Wilson satte inn 4-0 rett etter pause, var imidlertid ikke King involvert i annet en feiringen.

Bare to ganger før har Joshua King scoret to mål i én kamp i Premier League. 4. februar 2017 scoret han to ganger i 6-3-seieren mot Everton. 11. mars 2017 scoret han alle tre målene da Bournemouth slo West Ham 3–2.

– Det gleder meg veldig at Joshua får en dobbel. Målet som kom i åpent spill gleder meg naturligvis mest, det var en meget god heading. Han er en veldig viktig spiller for oss, skryter manager Eddie Howe etter kampen.

DAGENS MANN: Slik så det ut da Joshua King styrte inn sesongens første spillemål. Foto: ANDREW BOYERS / Reuters

Viktige landskamper

Først og fremst er lørdagens King-innsats strålende nyheter for Bournemouth, som med fem seirer på de åtte første kampene henger med helt i tabellteten.

Men det er også godt nytt for Norges landslagssjef Lars Lagerbäck, som trenger en spiss i scoringsform når Norge snart skal ut i to nye kamper i nasjonsligaen.

Neste lørdag spiller Norge mot Slovenia på Ullevaal stadion, og bare tre dager senere kommer Kypros på besøk – to hjemmekamper Norge helst bør vinne etter tapet i bortekampen mot Bulgaria.

En annen landslagsspiss, Alexander Sørloth, spilte for øvrig de siste åtte minuttene da Crystal Palace tapte 1-0 for Wolverhampton lørdag ettermiddag.