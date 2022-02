For på en dag der Johannes Høsflot Klæbo forsvarte Norges ære med OL-gull på sprinten, fikk de andre nordmennene det tøft. Aller verst ble det for Pål Golberg. Han fikk rett og slett løpet sitt ødelagt av kineseren Qian Wang.

– Hva skal jeg si? Han har jo gått noen verdenscuprenn før, og han vet jo hva det innebærer og hva slags konsekvenser dette får for ham. Så det er jo rart å koke over sånn, sier Golberg til NRK noen minutter etter hendelsen, før han fortsetter:

– Det er et grovt overtramp. Det er ikke en «race incident». Jeg ser hva som er i ferd med å skje, men tror ikke han vil gjennomføre.

– Frustrerende

DISKET: Qiang Wang, her etter kvartfinalen i OL-løypene i Beijing. Foto: CHRISTOF STACHE / AFP

Med «gjennomføre» mener Golberg manøveren til Qiang Wang under den fjerde og nest siste kvartfinalen i OL-sprinten.

Der ble det nemlig høydramatisk sett med norske øyne. Qiang Wang hadde fremstått sterk, men gikk stort sett ganske urutinert og uvørent gjennom heatet.

På grunn av koronasituasjonen har han nemlig ikke gått et eneste verdenscuprenn siden desember 2019

Så smalt det også godt like før det hele skulle avgjøres i kvartfinalen. Wang skar inn i Golbergs linje og over nordmannens venstre ski like før den siste svingen. Golberg mistet balansen og falt.

– Det er jo frustrerende for jeg får jo ikke vite hva jeg er god for i dag. Det er fire stykker videre fra heatet, og jeg er ganske trygg på at jeg ville vært topp fire her, sier Golberg.

– Det er rødt kort

Kort tid etter hendelsen var ekspertisen klokkeklar i sin sak.

NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn, her avbildet ved en tidligere anledning. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det er ingen diskusjon, det er rødt kort, utbrøt ekspert Torgeir Bjørn på NRKs radiosending, som også la til følgende:

– Hvis han ikke blir disket, så kan vi bare reise hjem.

Sprintlandslagstrener Arild Monsen kunne ikke vært mer enig.

– Klar disk på kineseren, skriver han i en tekstmelding til NRK.

Slik gikk det også. Etter noen minutter var Wang plassert nederst på resultatlisten i kvartfinaleheatet.

– Skal riste dette av meg

FRUSTRERT: Pål Golberg, her etter kvartfinalen i OL tirsdag. Foto: Heiko Junge / NTB

For Golberg var det en mager trøst. Han gled slukøret over målstreken 25 sekunder bak heatvinner Erik Valnes.

Men 31-åringen valgte å se fremover. Han har definitivt vist at han er i bra form før resten av OL. Trolig er Golberg en del av 15 kilometer klassisk-laget som skal i aksjon på fredag.

– Det er OL, og det kommer flere distanser, så jeg skal riste av meg dette ganske fort, sier Golberg.