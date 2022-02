Lotta Udnes Weng og Mathilde Myhrvold ble utslått i kvartfinalen. Tiril Udnes Weng ble slått ut i den første semifinalen.

Dermed hvilte det norske medaljehåpet i sprint nok en gang på Maiken Caspersen Fallas skuldrer.

Men heller ikke hun fikk det til i semifinalen. OL-finalen går dermed uten norsk deltakelse.

SVENSKA FLAGGANS DAG: Jonna Sundling kunne er olympisk mester i sprint. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

I finalen var det svenske Jonna Sundling som imponerte, og det til gagns.

– Jeg har ikke sett en kvinne skøyte så bra i en sprint noen gang før, sa NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn.

Sundling er også regjerende verdensmester i sprint, etter gullet i Oberstdorf i fjor.

Maja Dahlqvist sørget for svensk dobbel, mens Jessie Diggins fra USA ble nummer tre og tok fin første OL-medalje individuelt.

– Dette måtte nesten bli dobbelt svensk. De er umulige i sprint, år etter år, sier Torgeir Bjørn.

Rørende kvartfinale

At Falla ikke skulle klare det denne gangen, var på en måte som forventet. Hun har hatt en vanskelig sesong – og har også slitt etter ankomst til Kina.

I kvartfinalen viste hun imidlertid takter som ga håp:

– Det er ingen som er flinkere til å prikke form til et mesterskap enn Maiken Caspersen Falla, hun er den ubestridte dronningen over tid. Men denne oppkjøringa har vært enda verre enn den hun hadde i fjor. Det så ut til å gå litt på rett vei inn mot OL, men så har disse dagene etter ankomst til Kina lagd trøbbel Kroppen har rett og slett ikke fungert helt, så vi er mer usikre enn noen gang, påpekte NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn underveis.

Men i det heatet, hadde hun krefter på oppløpet.

– Jeg er nesten litt rørt når jeg ser Maiken. Hun har nesten ikke gått renn, hun har nesten ikke fått trent ordentlig. Nå er hun jammen i hælene på Nadine Fähndrich, en av de store favorittene, sa Torgeir Bjørn da.

Kunne ikke trylle

Kommentator Jann Post la til:

– Hun tryllet fram til VM for et år siden og tok medalje ut av det blå, har hun tryllet fram storformen igjen?

Men i semifinalen holdt det altså ikke.

Falla hadde før dagens løp 13 medaljer på 18 internasjonale mesterskapsstarter. Den mest overraskende av dem kom i VM-sprinten i Oberstdorf i fjor, da hun tok sølv etter en helsvart sesong før mesterskapet.

Derfor var det håp om et nytt under i Beijing for den olympiske sprintmesteren fra 2014.