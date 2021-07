Kenyanske medier: Ingebrigtsen-rival får OL-billett likevel

Tatt ut til V-cup i orientering

Den regjerende verdensmesteren på 1500-meter skøyter skal nå kjempe mot verdenseliten i en annen idrett.

Ragne Wiklund er i medvind for tiden. I februar tok hun VM-gull på skøyter og i 2020 vant hun NM i orientering.

Nå er hun tatt ut til verdenscupen i orientering hvor hun skal løpe mellomdistanse.

– Det er veldig morsomt at hun greier å kombinere idrettene med suksess, sier skøyteforbundets sport- og utviklingssjef Lasse Sætre til NRK.

Han forteller også at trenerne hennes er positive til at hun satser på to ulike idretter.

– Jeg vet at de jobber rundt det og lager et opplegg som gjør at hun kan løpe innimellom.