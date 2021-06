Ingebrigtsens overmann sensasjonelt ikke tatt ut til OL

Det kenyanske friidrettsforbundet publiserte lørdag listen over utøvere som skal til Tokyo, og der var ikke verdensmesteren å finne.



Cheruiyot ble nummer fire i det kenyanske uttaket lørdag, og ingen nasjoner har med flere enn tre utøvere.

Kenya har lenge holdt fast vet rent amerikansk uttak, som vil si at det holdes kvalifiseringskonkurranser der de beste automatisk kvalifiserer seg til mesterskapet.

På 1500 meter herrer står det tre navn - men ikke Cheruiyot:

Foto: Skjermdump Twitter 19.06 kl. 14.57

– Tar forbehold

Cheruiyot har slått Jakob Ingebrigtsen elleve av elleve ganger de har møttes. Rodal sier det er overraskende dersom det viser seg at han ikke reiser til Tokyo.

– Jeg tar litt forbehold rundt det. Basert på historien så har det kenyanske friidrettsforbundet gjort litt forskjellige ting rundt uttak til mesterskap, sier NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal etter at nyheten sprakk lørdag.

Vebjørn Rodal. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Rodal forteller at det kenyanske friidrettsforbundet har tidligere tatt to plasser på plassering i det kenyanske mesterskapet, som i utgangspunktet skal være amerikansk uttak, men så har de tatt den tredje plassen på skjønn.

– Blant annet fordi løpsøvelsene kan bli litt rammet av at det foregår i Nairobi som ligger 1800 meter over havet. Det er ikke alle som fungerer i den høyden.

– Jeg føler meg ikke helt trygg på at Cheruiyot ikke dukker opp i OL selv om han ble nummer fire i det kenyanske mesterskapet i dag, sier Rodal.

Lettere vei til OL-gull?

Dersom Cheruiyot faktisk ikke stiller i Tokyo, så vil det være sensasjonelt.

Elleve av elleve ganger har de gått i mål i denne rekkefølgen - Cheruiyot først. Foto: Valery Hache / AP

– Det vil være en stor overraskelse. Han åpnet jo bra. Han gjorde en fin sesongåpning til tross for at han har hatt litt skadeproblematikk og ikke fått forberedt seg tilsynelatende helt optimalt. Så gjorde han et bra løp i Diamond League i Doha tidligere i vår, og så ut til å være litt tilbake på sporet.

– Så det at han da kanskje ikke stiller i OL og møter Jakob Ingebrigtsen der, det gjør veien til et eventuelt OL-gull for Jakob litt enklere, sier Rodal.

25-årige Cheruiyot vant VM-gull på 1500-meter i Doha i 2019 og har også VM-sølv fra London i 2017. Uten han, blir det én mindre for Jakob å konkurrere om gullet med.

– Det er Cheruiyot som har vært den store utfordreren tidligere. Men i mine øyne var nok Jakob også favoritten selv om Cheruiyot hadde vært i den kenyanske OL-troppen, sier Rodal.