Mannen som løp fra Ingebrigtsen er ikke tatt ut til OL: – Det tror jeg ikke på

– Det er helt drøyt å løpe så fort når jeg er så usikker på hvordan formen er. Det lover bare godt, sier Jakob Ingebrigtsen etter tredjeplassen i Monaco på den knallsterke tiden 3.29,25.

Igjen viste kenyanske Timothy Cheruiyot at han er den beste. Det var tolvte gang Cheruiyot og Ingebrigtsen møttes på 1500-meter/en engelsk mil. Kenyaneren har gått seirende ut av samtlige samløp.

Fredag satte han også personlig rekord med 3.38,28. Med det henviste han Mohamed Katir (3.28,76) og Jakob Ingebrigtsen (3.29,25) til andre- og tredjeplass.

Katir satte for øvrig en soleklar personlig rekord med nesten fem sekunder.

– Kraftig halsbetennelse

For Ingebrigtsen var det likevel en skikkelig opptur etter sykdommen som hindret ham fra å delta i Bislett Games i forrige uke.

– Jeg får rimelig gode svar her selv om jeg ikke har trent, sier han

– Hvor syk har du vært?

– Jeg våknet opp med halsbetennelse. Flaks for meg var jeg ikke veldig syk, men jeg hadde kraftig halsbetennelse. Da lå jeg på sofaen og tok livet med ro. Jeg har jogget lett og hatt en liten økt siden. Hvis man gjør for mye, kan det bli farlig. Samtidig ville jeg løpe et løp før Tokyo, sier han.

GODE SVAR: Både Jakob og Filip Ingebrigtsen fikk ut mye av det de i øyeblikket er gode for i Monaco. Foto: CLEMENT MAHOUDEAU / AFP

Tror ikke på OL-vraking

Paradoksalt mislyktes suverene Timothy Cheruiyot i det kenyanske mesterskapet og er i utgangspunktet ikke tatt ut til å løpe distansen under OL i Tokyo.

Jakob Ingebrigtsen stoler imidlertid ikke på uttaket.

– Det tror jeg ikke på. Ikke før jeg ikke ser ham på startstreken.

– Hva synes du om det kenyanske uttaket?

– Det er ikke noen overraskelse. For dem er det en stor del av greia å være med i det nasjonale mesterskapet.

– Hvis du tar gull i Tokyo uten at han er med, er det gull med bismak?

– Hvis han ikke kommer til OL, er det fordi han kom på fjerdeplass i nasjonale mesterskap, og det gjør at man ikke kommer til OL, sier den norske gullkandidaten.

KNALLSTERK CHERUIYOT: Timothy Cheruiyot leverte personlig rekord. Du trenger javascript for å se video. KNALLSTERK CHERUIYOT: Timothy Cheruiyot leverte personlig rekord.

– Lar ikke en gullmulighet gå fra seg

Filip Ingebrigtsen ble for øvrig nummer ti i sin første 1500-meter for sesongen. 3.32,23 viser at han er på vei mot formen etter en meget problematisk vinter og vår.

– Det er sjelden jeg er så langt ned på 30-tallet på den første 1500-meteren, påpeker han overfor NRK.

– Hva slags svar får du?

– Jeg er tilbake på et ganske høyt nivå. Men jeg kjenner at det er lite 1500-fart i beina. Jeg springer og jobber veldig mye underveis. Siste 200 mangler det det lille overskuddet som skal til. Jeg må jobbe litt mye underveis. Det er litt som forventa, sier Filip Ingebrigtsen, som har valgt å prioritere 1500 foran 5000-meter i OL.

Filip er i likhet med lillebror Jakob relativt sikker på at Cheruiyot dukker opp i OL selv om Kenya i utgangspunktet har fylt opp laget med tre andre løpere:

– Han er den beste løperen de siste 5–6 årene. Kenya lar ikke en gullmulighet gå fra seg. Det er opp til han.

Cheruiyot venter på OL-svar

Etter løpet bekrefter også Cheruiyot at håpet lever.

– Jeg er ikke klar ennå. Men jeg forbereder meg. Jeg kommer til å få vite det denne uka. Jeg håper at jeg kommer til å dra, sier han etter å ha satt personlig rekord.

– Er det urettferdig at du ikke er tatt ut?

– Jeg respekterer avgjørelsen fra den olympiske komiteen, sier han til NRK.

