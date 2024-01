– Et helt ekstremt løp.

NRKs skiskytterekspert Torgeir Bjørn lar seg imponere over Vetle Sjåstad Christiansen sin maktdemonstrasjon på lørdagens sprint i tyske Ruhpolding.

– Hevnen er søt, er den ikke det. Jeg gikk fra å være verdens mest deppa skiskytter forrige uke til å være verdens lykkeligste i dag. Det er til å bli gal av, sier Vetle Sjåstad Christiansen til NRK etter seieren.

UTKLASSING: Vetle Sjåstad Christiansen var suveren på lørdagens sprint i Ruhpolding. Foto: Sven Hoppe / AP

Da han blir spurt om hvordan han vil beskrive seiersløpet sier han følgende:

– Det var som å skrive et filmmanus. Jeg tror jeg må til Hollywood og be om en Oscar. Det her var perfekt.

Foran 16 200 tilskuere, i skiskytingens vugge, fikk Vetle Sjåstad Christiansen sin revansje. Etter å ha blitt vraket til verdenscupen i Oberhof kalte han landslagsledelsen inkompetent.

– For meg har det gått helt fint. Jeg har bare sagt det jeg har følt. Jeg har sjelden hatt noen problemer med å være ærlig med noen. Det har ikke kostet så mye det, egentlig, sier dagens vinner.

– Ekstra imponerende

Lagkompis Tarjei Bø lot seg imponere av prestasjonen til Sjåstad Christiansen etter vrakingen forrige helg.

– Først skjøt han fra hofta, så skjøt han ned alle blinkene, sier han og sikter til Christiansens uttalelser om ledelsen.

Tarjei Bø var nest beste nordmann lørdag. Storebror Bø gikk inn til tredjeplass, 20 sekunder bak Christiansen. Med den pallplassen tar han over ledelsen i sprintcupen fra tyske Benedikt Doll.

– Å klatre på pallen, synes jeg det løpe fortjener. Jeg ble likevel litt ydmyka av Vetle, sier Bø.

TREDJEPLASS: Tarjei Bø leverte nok en pallplass og tok over ledelsen i sprintcupen. Storebror Bø ligger også som nummer to i totalcupen bak lillebror Johannes Thingnes Bøe. Foto: NTB

– Litt irriterende at han er tilbake?

– Jeg må ta det opp med trenerne. Jeg tror de kunne venta en helg til med å ta han tilbake. Så jeg kom litt høyere på pallen, men han er en hard nøtt. Kanskje oppskrifta er å sette han på sidelinja før VM også. Så han kommer tilbake revansjesugen når medaljene skal deles ut, fortsetter Bø.

– Du synes nesten synd på han

Franske Émilien Jacquelin så lenge ut til å være Christiansens største utfordrer, men sekundene løp fra franskmannen på slutten.

– Han har de stiveste beina det er mulig å oppdrive i Bayern. Det er nesten så du synes synd på han der, sier Bjørn.

Lillebror Bø bommet en gang, men fikk det ikke til å stemme i sporet. Stryningen har slitt med sykdom den siste uken.

– Jeg er 100 prosent frisk, men oppladninga har ikke vært den beste, sier Thingnes Bø.

– Hvordan føltes det uti der?

– Jeg syntes det føltes bra. Jeg måtte virkelig jobbe på for å komme fram og klarte ikke å hente meg inn på samme måte som før med forkjølinga nå i det lette partiet. Så jeg måtte tøffe meg, sier han.

Som de andre lagkameratene ga Thingnes Bø Vetle Sjåstad Christiansen stående ovasjon for lagkameratens prestasjon.

– Om jeg hadde prøvde 100 ganger, så tror jeg ikke at jeg hadde klart å slå han én eneste gang med det han presterer i dag, sier han.