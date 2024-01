Stortalent tar pause etter mental smell: – En forferdelig avgjørelse å måtte ta

Nyheten har fått stor oppmerksomhet på andre siden av grensen. Tilda Johansson vant IBU-cupen, som er nivået under verdenscupen, forrige sesong og er et stort fremtidshåp for svensk skiskyting.

Denne sesongen har hun imidlertid glimret med sitt fravær på skiskytingsarenaen. Nå kommer forklaringen.

– Det siste året har vært ekstremt belastende, fysisk, men aller mest psykisk. Jeg har slitt med motivasjonen, viljen og gleden over idretten, forteller Johansson i et innlegg på Instagram.

«Knuser hjertet mitt»

Som en konsekvens av dette trer hun ut av idretten på ubestemt tid. For akkurat nå orker hun ikke å være skiskytter mer.

– Det knuser hjertet mitt, men akkurat nå er ikke denne bransjen det beste for meg, sier Johansson.

Hun forteller at hun elsker skiskyting og at hun ser opp til alle som takler den tøffe hverdagen idretten noen ganger kan bringe.

– Jeg har gitt det et forsøk, men jeg har kommet frem til at det er best å agere og ta en pause fra skiskyting på ubestemt tid. Jeg vil finne tilbake til meg selv. Hva som skjer fremover gjenstår å se, men nå skal jeg fokusere på meg selv og sørge for at jeg blir den beste versjonen av meg selv, skriver talentet.

I IBU-cupen utkonkurrerte hun blant andre de norske fremtidshåpene Maren Kirkeeide og Marthe Kråkstad Johansen om sammenlagtseieren.

Knotten vurderte å legge opp

Karoline Knotten håper at Johansson en gang finner tilbake til gleden idretten tidligere har gitt henne. Den norske skiskytterstjerna har selv vært gjennom tyngre perioder og har vurdert å legge opp.

– Men det var et svakt øyeblikk i en periode der jeg ikke fikk det helt til og ting var tungt. Jeg er veldig fornøyd med at jeg sto i det. Jeg har tatt steg og jeg har ikke vært i tvil lenger.

– Det kan snu veldig fort. Det er det som er synd, hvis man stopper fordi man mister motivasjonen en periode, sier Knotten.

NORSK STJERNE: Karoline Knotten har imponert denne sesongen med pallplass i Östersund og 7. plass sammenlagt i verdenscupen. Foto: NTB

Det viktigste for henne er at Johansson gjør noe hun trives med. Hun understreker at et liv i skiskytingen ikke trenger å være for alle, og at svensken må finne sin vei i livet.

– Talent er en ting, men man må ha det gøy med det. Hvis man ikke trives, vil man ikke prestere heller. Hun har gjort det før, og vant IBU-cupen i fjor. Så hun har absolutt potensial, men det er det mange som har. Hun må ville det og gjøre jobben også, sier Knotten.

– Hun er modig

Også i Sverige får Johansson mye støtte. Lagvenninnene hyller 24-åringen for å tørre å ta det valget.

– Jeg synes det er utrolig modig og modent av henne. Eliteidrett er tøft og en livsstil som ikke passer alle og som krever veldig mye av en. Kan man ikke kjenne glede og motivasjon, er nok det beste å ta en pause. Men jeg håper hun finner tilbake til seg selv og gleden til sporten, så hun kommer tilbake, sier Mona Brorsson til NRK.

Hun har kjent Johansson lenge og konkurrert mot henne en rekke ganger i IBU-cupen. Linn Persson deler hennes oppfatning.

– Det er en forferdelig avgjørelse å måtte ta. Hun er modig som gjør det. Det vet jeg ikke om jeg hadde våget å gjøre selv. Men helsen kommer først og det viktigste er at hun har det bra, sier hun til Aftonbladet.