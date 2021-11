Johaug tar Østberg kraftig i forsvar etter uttakskritikk: – Ville ikke gått i ræva form

– Kritikk vil det være, samme hva du gjør. Og så forsvarer jeg Ingvild og Skiforbundet i den taktikken eller strategien de har lagt. Hun har levert fantastiske resultater i en årrekke og har tatt mange pallplasser og førsteplasser og medaljer for Norge, sier Johaug – og fortsetter:

– Og jeg vil tro at Ingvild ville heller ikke gått hvis hun hadde kjent at hun hadde vært i ræva form, og ledelsen ser jo hva hun har trent og hvordan ståa er, så det er en begrunnelse i alle avgjørelser som tas.

Kraftig kritikk mot uttak

Den aller største profilen i norsk damelangrenn hadde nemlig fått med seg kritikken som ble fremført mot ski-ledelsen tidligere i uken.

MØTTE PRESSEN: Therese Johaug, her under medietreffet på Beitostølen torsdag formiddag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Selv om Ingvild Flugstad Østberg ikke har gått et skirenn siden mars 2020, og heller ikke av hensyn til totalbelastningen skal gå langrennsåpningen på Beitostølen kommende helg, er hun uttatt til verdenscupen i Ruka om en drøy uke.

Trener for det hardtsatsende privatlaget Team Norconsult, Ola Kvisle, sa til NRK at det var prinsipielt feil å gi Østberg en slik mulighet. Han konkluderte med at norsk ski-ledelse kun tenker på eliten og viser liten eller ingen respekt for de nest beste og bredden i norsk langrenn.

Landslagsledelsen erkjente at valget handlet om ren kynisme og muligheten for OL-medaljer. Det gjentok trener Ole Morten Iversen torsdag.

– Skjønner at de kjemper for det

Selv om hun ikke skal gå skirenn, var Østberg til stede på Beitostølen torsdag under landslagets mediedag. Hun hadde også notert seg kritikken. Den opplevde hun slik:

– Det er en avgjørelse som ikke var min, og det er jo vanskelig. Personlig kan jeg få litt samvittighet på det der, og tenke litt mye rart. Typisk sånn, «ja, jeg tar plassen til noen andre» og den biten der. Selvfølgelig gjør jeg jo det, sier hun til NRK.

SNART KLAR FOR SESONGSTART: Ingvild Flugstad Østberg, her fra torsdagens mediedag med landslagene i langrenn. Foto: Terje Pedersen / NTB

Hun bekrefter at hun kun har fått lov til å gå tre skirenn før jul. At landslagsledelsen landet på den gjeve verdenscupåpningen i finske Ruka som hennes første konkurranse på 20 måneder, understreker 31-åringen at hun ikke var med å bestemme.

– Samtidig har jeg forståelse for at de som har lyst til å slå seg inn på lag, og det er ekstremt få plasser og vanskelig, og de vil jo det beste for sine utøvere. De har jo lyst til å klare å slå seg inn, så jeg skjønner at de kjemper for det.

– Kommer til å gå fort

Gjøvik-jenta forventer ikke å gå rett inn i verdenscupen og levere toppresultater med en gang.

Johaug er av en annen oppfatning. På spørsmål om Østberg er pallkandidat fra start i verdenscupsesongen, svarer skistjernen slik:

– Ja, jeg har jo trent litt med henne og hun har trent veldig bra. Så er det en annen ting om hun har det siste lille, det er det ikke sikkert hun har nå. Men at hun kommer til å gå fort i Kuusamo, det gjør hun.