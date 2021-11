Kritisk til forhåndsuttak av Østberg: – Et signal om at ski-ledelsen gjør akkurat som de vil

Blant dem som reagerer er Ola Kvisle. Han er trener for Team Norconsult og har ansvaret for hardtsatsende Silje Øyre Slind og kometen Elena Rise Johnsen.

Kvisle innleder med å si at det er flott at Østberg er tilbake i sporet og tror hun vil gå fort allerede i verdenscupåpningen siste helgen i november.

– Når det er sagt synes jeg det er prinsipielt feil at en utøver blir sendt direkte til Ruka uten å måtte kvalifisere seg på Beitostølen, etter så lang tid på sidelinjen. Det sender et signal om at ledelsen i Skiforbundet gjør akkurat som de vil, og viser liten eller ingen respekt for de nest beste og bredden i norsk langrenn, sier Kvisle til NRK.

– Et forbund for eliten

Det er nesten 20 måneder siden Østberg gikk et renn sist. Siden den gangen har hun kjempet seg tilbake fra to tretthetsbrudd som følge av for dårlig ernæringsstatus, og samtidig ikke oppfylt alle kravene til Norges Skiforbunds helseattest.

Trener for Team Norconsult, Ola Kvisle (høyre), her sammen med Elena Rise Johnsen som vant Toppidrettsveka i sommer. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Mandag forrige uke ble imidlertid Østberg klarert for å gå skirenn. Men hun skal få en myk start på sesongen og trenger ikke konkurrere under den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen kommende helg for å kvalifisere seg til noen verdenscuprenn.

– Etter mitt syn er dette enda et eksempel på at Skiforbundet er et forbund for eliten, og stort sett bare eliten, sier Kvisle og fortsetter:

– Det er på den ene siden flott at Skiforbundet ønsker å ta vare på sine egne utøvere, men det virker ikke som de reflekterer over konsekvensene dette har for resten av norsk langrenn, både på kort og lengre sikt. Uansett ønsker jeg Ingvild masse lykke til med sesongstarten.

– Kan stille spørsmål

NRK-ekspert Fredrik Aukland er også skeptisk til valget.

– Historisk sett har Ingvild resultater som utvilsomt kvalifiserer henne til å gå verdenscup. Men man kan stille spørsmål ved at hun får gå et verdenscuprenn uten å ha gått skirenn på lang, lang tid og det faktum at hun ikke går et skirenn som på Beitostølen i forkant. Det er svært sjelden vi ser, sier Aukland.

NRK-EKSPERT: Fredrik Aukland, her avbildet sist vinter. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– En kynisk landslagstrener

Landslagstrener Ole Morten Iversen svarer «egentlig ikke» på NRKs spørsmål om han hadde noen betenkeligheter rundt det å gi Østberg sjansen i verdenscupen uten at hun har gått renn på lang, lang tid.

– Men nå er jeg en kynisk landslagstrener, jeg tenker OL og medaljemuligheter, sier han.

Han innrømmer at han prinsipielt hadde vært betenkt i de fleste andre tilfeller. Men i Østbergs situasjon har han, langrennssjef Espen Bjervig og landslagslege Øystein Andersen vært hundre prosent samstemte i at hun skal få en forsiktig start på sesongen.

– Vi er enige om at hun skal gå tre skirenn før jul. Det er 10 kilometer klassisk i Ruka, det er 15 kilometer med skibytte på Lillehammer og det er 10 kilometer fristil i Davos, sier Iversen.

GIR ØSTBERG SJANSEN: Landslagstrener Ole Morten Iversen (høyre), i samtale med Ingvild Flugstad Østberg under en samling i 2020. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Må være kynisk og brutal

De to første Iversen nevner her er rene uttaksrenn til OL, mens det siste i Davos, Sveits, går i relevant OL-høyde.

– I dét bildet slipper hun å kvalifisere seg. Det handler om å tilrettelegge best mulig for å gå seg inn i en OL-tropp. Det føler vi Ingvild fortjener.

– Jeg har ikke dårlig samvittighet for det. Det er lov til å være skeptisk. Hun tar opp plassen til en annen. Men toppidretten må være kynisk og brutal. Det kan virke litt rart, men vi må prøve å tenke på Ingvild, men vi har også laget og Ski-Norge i bakhodet, sier Iversen.

– Hadde det ikke vært mer logisk å starte på Beitostølen?

– Vi skal begrense konkurransevirksomheten, det er noen krav til OL og nå får hun en mulighet til å kvalifisere seg dit i stedet for å gå på Beitostølen. Det kan man si er urettferdig overfor andre, men vi føler det er rettferdig overfor henne.

Sikrer de antatt beste optimale forberedelser

GJØR TØFFE PRIORITERINGER: Langrennssjef Espen Bjervig, her avbildet tidligere i sesongen. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Det er langrennssjef Espen Bjervig som har det endelige og siste ordet rundt uttak. Han kommenterer den knallharde kritikken fra Kvisle slik:

– Det er alltid mange meninger og mye følelser rundt uttak. Min jobb på elitenivå i en OL-sesong er å sikre at vi har den best mulige troppen klar til start i OL. Dette medfører at det må tas valg og prioriteringer for å sikre at de antatt beste får optimale forberedelser.

Bjervig påpeker også at det understrekes tydelig at eliteløpere vil bli prioritert til verdenscuprenn før jul kommer tydelig frem i forbundets sesonginformasjon.

– Men de vil bli skjønnsmessig vurdert om de er i god nok form til å delta på verdenscup. Med det tette verdenscupprogrammet som er i årets sesong, vil nok flere løpere enn tidligere få mulighet til å vise seg fram på internasjonale skirenn.

– En hårfin balansegang hva miljøet synes er rettferdig

Erik Bråten er trener for en annen utøver som må ut på en tøff vei for å komme til OL. Ragnhild Haga ble ikke funnet god nok for landslaget i vår og har et eget privat opplegg denne sesongen.

Erik Bråten er trener for Ragnhild Haga. Foto: Privat

Bråten sier at det først og fremst er veldig gledelig at Østberg er tilbake og at han ser situasjonen fra begge sider. Han har nemlig vært, og er fortsatt tilknyttet det canadiske landslaget, samtidig som han har treneransvaret i privatsatsingen til Haga.

– Det er en hårfin balansegang hva miljøet synes er rettferdig og man internt har gjort av betraktninger og synes er best. Jeg tipper det er mange vurderinger de har gjort i denne saken her. Flere «låste» plasser er ikke bra for Ragnhild som er min hovedprioritet nå, så rent egoistisk sett er nåløyet enda trangere uansett hvor fort hun går.

– Samtidig er jeg uvitende om hva slags grunnlag som ligger i bunnen her. Det er nok gjort noen gode vurderinger. Og så har jeg såpass troen på Ragnhild, men det blir litt mer utfordrende, sier Bråten.