Johaug ser ikke VM-håp for Northug: – Skulle ønske jeg kunne si ja

– Jeg tror rett og slett at kampen er så stor på øverste nivå. Du skal gå ganske mange verdenscuprenn for å bli kvalifisert og for å bli tatt ut til den norske troppen, sier Therese Johaug til NRK og fortsetter:

– Da må virkelig Petter (Northug) sette inn det siste støtet, sier hun.

Petter Northug sjokkerte langrennseliten da han tok andreplassen på 20-kilometeren i Norgescupen i helgen.

Etter rennet tok flere til ordet for at 38-åringen kan bli god nok til å delta i VM i Trondheim neste vinter. En av dem var landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

– Han har mange år igjen som skiløper i seg, sa Nossum til NRK etter rennet.

Landslagstreneren påpekte videre at Northug både var fysisk og mentalt ferdig da han la opp før sesongen 2018.

Petter Northug gikk inn til en 2.plass på 20-kilometer klassisk, under norgescupen på Nes. Foto: NTB

Nå har han derimot funnet tilbake til seg selv. Og selv om Northug har bikka 38 år, er det ikke alderen som vil sette en stopper for en eventuell VM-deltakelse, mener Nossum.

– Om du har tid, lyst og råd så er det mulig, utdypet han.

– Skal jeg gå for VM, må jeg øke kapasiteten betraktelig og være mye i høyden, slik jeg var før Falun-VM. Jeg må sørge for at jeg får nok fart og punsj i gåinga mi. Det fine er at jeg vet hva som fungerer for meg, sier Northug til Adresseavisen.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Northug, men han har ikke besvart NRK sin henvendelse.

Tviler på VM-muligheter

Johaug har også latt seg imponerte av 38-åringens siste meritter, men påpeker at veien til VM på hjemmebane er lang.

– Det er ganske lang vei fra ett norgescuprenn på Nes til VM i Granåsen, sier NRKs langrennsekspert.

For selv om Northug har klinket til med overraskende gode resultater det siste året, har han ikke vært jevnt i toppen. For få uker siden ble han også knust av en nordmann som måtte gå tre kilometer med én ski i Ski Classics-løpet i Sexten, Italia:

– Han har vært lenge ute av verdenscupgamet. Det krever nok enda mer kapasitet i Granåsen enn hva det gjorde på Nes. I Granåsen er det femmil skøyting. Petter trener jo veldig mye staking til langløp.

– Det blir litt to forskjellige idretter, langløp og verdenscuprenn, påpeker Johaug videre.

– Tror du Petter Northug går VM i Trondheim?

– Jeg skulle ønske jeg kunne si ja, men jeg tror ikke det.

Holund: – Har dårlig tid

Viaplay-ekspert og tidligere langrennsløper Hans Christer Holund forklarer to mulige VM-veier for Northug.

Enten må han kvalifisere seg til verdenscupen ved og helst bli topp tre under åpningsrennet på Beitostølen i november.

– Da må han også gå klassisk med feste under skia. Det har han ikke trent på de siste årene, sier Holund.

Hans Christer Holund, Viaplay-ekspert og tidligere langrennsløper. Foto: NTB

Klarer han ikke det kan Northug også kvalifisere seg ved å gå Skandinavisk Cup.

Men alt dette må han gjøre før januar neste år.

– Har ganske dårlig tid på seg. For å si det mildt, sier Holund som påpeker at han både må legge om treninga og kvalifisere seg innenfor en kort tidsramme.

– Det er jo gøy å leke med tanken, men jeg tror ikke det er realistisk. Jeg tror ikke det.

Kunne gått for Sverige

Holund tror rett og slett at Northug må gå for en annen nasjon om det skal være håp for et VM på hjemmebane.

– Hadde han gått for Sverige hadde det vært en mye større mulighet for at han kunne fått gå i Trondheim.

– Femmil skøyting mot Simen Hegstad Krüger og Harald Østberg Amundsen er nesten en umulig oppgave, fordi de er veldig gode. De er også 10 år yngre enn Petter. Den distansen jeg tror han kunne gjort det bra på er 10 kilometer klassisk. Hadde han gått for Sverige hadde jeg lagt alle kortene på at han kommer til å gå fort.

– Den eneste løsningen du ser er at han må bytte statsborgerskap til Sverige?

– Det er nok desidert den største sjansen for å gå VM.

– Nå har mannen begynt å spørre også

Men å få Northug på startstreken i Trondheim ville betydd utrolig mye for norsk langrenn, påpeker både Holund og Johaug.

Therese Johaug holder fortsatt mulighetene åpne for eget comeback til VM i Trondheim. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Langrenns-Norge hadde blitt samlet sånn skikkelig på nytt. Petter er folkets favoritt, det ser vi jo, sier Johaug.

– Vi har store profiler i dag også, men selv om Northug la opp for 5 år siden, så er han fortsatt den største og det var veldig gøy å følge med på langrenn i de åra han gikk. Det var alltid mye action og moro rundt Petter. Derfor er det viktig.

Mange lurer også på om Johaug stiller til start i Trondheim. Foreløpig har ikke NRK-eksperten utelukket noen ting.

– Jeg får daglige spørsmål om det der. Nå har mannen min, som det heter, begynt å spørre også.

– Hva svarer du mannen?

– Jeg er fortsatt usikker. Jeg har fått trent bra i det siste, så formen kommer seg hvertfall, sier Johaug.