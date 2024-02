Landslagstreneren åpner for Northug i VM etter sjokkresultat

– Det er sjokkerende bra. Han ble distansert kraftig på rennet i går. Her slår han toppløpere som Henrik Dønnestad og Håvard Moseby, løpere som vi vet kan hevde seg høyt oppe i verdenscupen, sier NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn.

– Med dette løpet hadde han fort blitt svensk mester. Det er kun William Poromaa, Calle Halfvarsson og Jens Burman som har kapasiteten inne som det Northug viser her, mener Bjørn.

Nå mener langrennseksperten at Northug kan være en reell kandidat til å være i den norske VM-troppen i Trondheim neste år. Fra før har også Therese Johaug ikke utelukket et comeback til neste års VM.

– Ser vi ett år frem i tid, så er det klart at Petter Northug begynner å melde seg på i kampen om å faktisk gå VM i Trondheim. For nå er han på god vei mot gammel standard, sier Bjørn.

– Det er så stor bredde i toppen i Norge, at du vet at hvis du er på pallen, så er det høyt internasjonalt nivå. Da er det faktisk ikke så lang vei igjen før han kan snuse på en VM-plass i Trondheim. Hva hadde vel vært bedre enn både Johaug og Northug tilbake i 2025, spør Bjørn.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum bekrefter til VG at Northug er aktuell for å gå for Norge fremover.

– Mektig imponert, klart han er aktuell for både femmila i verdenscupen i Holmenkollen i mars, men også VM i Trondheim neste år, sier han til VG, og understreker videre at han er seriøs.

Nossum utdyper overfor NRK:

– Han satser jo på ski, så jeg er ikke overrasket over at han går fort, men jeg hadde ikke trodd på pallen, skriver han, og fortsetter om Northugs VM-sjanser:

– Han må jo fortsette å gå fort i tradisjonelt langrenn for å klare det. Og trolig vesentlig fortere enn det han gjorde nå.

Til VG holder også Northug VM-døren åpen:

– Det er en liten mulighet, selvfølgelig. Det er viktig å ha drømmer.

EKSPERT: Torgeir Bjørn. Foto: Anders Boine Verstad / NRK

Northug: – Et helvete etter to runder

Petter Northug var fornøyd etter en 35. plass lørdag på 10-kilometeren i fri teknikk lørdag, i det som var hans første renn i tradisjonelt langrenn siden november 2018.

Søndag var det 20 kilometer i klassisk stil. Der imponerte Northug stort. 38-åringen ledet med 6,3 sekunder ned til David Thorvik og 9,1 sekunder ned til Henrik Dønnestad halvveis i rennet og så ut til å ha en sjanse på seier.

Dønnestad har sin styrke i klassisk og har to pallplasser fra verdenscupen denne sesongen. Han ble også nummer syv sammenlagt i Tour de Ski, men ble syk i etterkant.

I andre halvdel klarte ikke Northug helt å holde farten oppe og han ble passert av Thorvik, men det var også den eneste som klarte å slå 38 år gamle Northug.

Thorvik vant til slutt 26 sekunder foran Northug, med Eirik Mysen på tredjeplass, 29,6 sekunder bak Thorvik.

– Det var et helvete etter to runder (av fire). Jeg åpnet litt for hardt. Jeg følte jeg sto greit. (Håvard) Moseby hjalp meg litt. Han gikk fra meg i bakkene og så hentet jeg han i letterrenget. Det gjorde at jeg klarte å jage. Det er klart at det ble tøft, men jeg følte jeg klarte å disponere greit, sa Northug i et intervju vist på VGTV.

Se innspurten til Northug her, fra rennet som ble sendt på VG+ Sport.

Northug imponerte i Norgescup - bilder med tillatelse fra VG+ Sport Du trenger javascript for å se video.

Vinneren: – Helt sykt imponerende

– Det er imponerende sterkt av Petter, sa Dønnestad om Northugs prestasjon.

Også seierherren tok frem superlativene i retning Northug.

– Det var helt sykt imponerende. Det var litt av motivasjonen ved å gå her. Jeg føler man ikke kan bli slått av en mosjonist, sa Thorvik med et smil.

Northug ga seg med tradisjonelt langrenn i desember 2018. De siste årene har han satset på langløp, hvor han har sitt eget lag, Team Janteloppet.

38-åringen er blant de største profilene i langrennshistorien og står blant annet med to OL-gull, 13 VM-gull og 38 verdenscupseirer.