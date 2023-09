– Det tok sin tid, kan man si, sier en smilende Therese Johaug til NRK.

– Vi brukte nesten fire måneder på å lande navnet, men vi landet det i forrige uke. Vi var enige til slutt og er veldig fornøyd, fortsetter hun.

Navnet til den snart fire måneder gamle jenta er Kristin Hoff Johaug, avslører hun.

– Hva var kjernen i debatten?

– Det var vel litt hvem som skulle få fornavnet og hvem som skulle få etternavnet. Da fikk far (Nils Jakob Hoff) viljen sin på fornavn og mor på etternavn. Så da ble det Johaug til slutt, forteller hun.

– Vi likte Kristin veldig godt og det er jo et norsk navn som hun måtte få når hun var født på selveste 17. mai. Så var jo Kristin navnet på OL-maskoten under OL på Lillehammer som far brukte veldig i argumentasjonen for navnet, sier hun.

OL-MASKOTER: Bjørn Dæhlie med OL-maskotene Kristin og Håkon etter gullet på 10-kilometeren under OL i 1994. Foto: Erik Johansen / NTB

– Var det største ønsket mitt

Johaug beskriver overgangen fra livet som toppidrettsutøver til småbarnsmor som «ganske stor».

– Det er et liv før og etter, som jeg tror mange småbarnsforeldre kan skriver under på.

– Å bli mor var jo det største ønsket mitt og større enn noen gullmedalje jeg har tatt. Samtidig er det slitsomt når du er vant til å prioritere deg selv så til de grader og har vært litt egoistisk. Så har man i hvert fall blitt en god nummer to nå, forteller hun.

Les hva Johaug sa da det ble kjent at hun var gravid her:

Åpner for VM i Trondheim: – Har ikke bestemt meg

Johaug har blant annet fire OL-gull og 14 VM-gull fra en svært innholdsrik karriere. Langrennsstjernen la opp vinteren 2022, men med et VM i Trondheim i 2025, kan et comeback være mulig.

– Vi får se. Jeg har ikke bestemt meg helt enda om det blir noen flere skirenn eller ikke skirenn. Per nå nyter jeg livet som mamma. Jeg skal innrømme at jeg trener litt på si. Ja, jeg gjør det.

– Hvor mye trener du?

– Det blir litt, men det blir ikke som før da. Det er jo ikke så lett å ha på seg joggeskoene eller skiskoene (og dra) ut når du skal passe på en liten jente.

VM-FEST: Johaug på vei inn til VM-gull på 30-kilometeren i Holmenkollen i 2011. Om halvannet år er det et nytt VM på norsk jord. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– Men er det med tanke på at det kan bli noe?

– Ja, det er det. Jeg har ikke skrinlagt VM i Trondheim helt, men per nå er ikke fokuset mitt der. Fokuset mitt er på hverdagen her og nå og på å være en god mamma.

– Hva er det som vekter frem og tilbake og som eventuelt vil avgjøre det?

– Jeg stiller ikke på startstreken i Trondheim-VM hvis jeg ikke kan være med og kjempe om medaljer. Og da skal jeg vite at jeg er der, sier hun.

Sentral i nytt prosjekt

Tirsdag kunne også Johaug fortelle at hun skal få en sentral rolle i en satsing som skal hjelpe kvinner innen langrenn.

I et samarbeid med Team Eksjöhus og Team Aker Dæhlie skal de gjennom foredrag, fellestreninger og trenerseminar forsøke å nå både topp og bredde.

– Vi ønsker å få til noen jentesamlinger hvor det skal være seminarer hvor vi kan dele litt av den kunnskapen vi sitter inne med. Også har jeg veldig lyst til å få flere kvinner inn på trenerbiten også. Man ser at det er veldig få kvinner som er trenere der ute og jeg tror at kvinnene har like mye å by som herrene, sier Johaug.

– Siden jeg la opp har jeg kjent på at sjela mi ligger i idretten, og da spesielt langrenn. Jeg føler nå at jeg er i en posisjon hvor jeg få flere kvinner inn i idretten og fortsette lenger.

I tillegg til Johaug, vil også Marthe Kristoffersen, Guro Strøm Solli, Kari Vikhagen Gjeitnes og Maria Rydqvist være en del av prosjektet.

SKAL JOBBE SAMMEN: Marthe Kristoffersen og Therese Johaug var lagvenninner i flere år. Nå skal de jobbe sammen med et nytt prosjekt. Foto: Kyrre Lien / NTB

– Jeg føler at jenter kan snakke med jenter på en helt annen enn med guttene, sier Johaug, og fortsetter:

– Vi ønsker å bidra med våre erfaringer slik at de kan unngå feilene som vi har gjort på ulikt vis og komme med de suksessfaktorene som vi har lykkes med som andre kan dra nytte av.