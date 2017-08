Johaug-manager har gitt opp full frifinnelse

– Det er bare timer igjen nå, så kan vi lukke saken og bli ferdig med dette. Det har tatt lang tid, sier Johaugs manager, Jørn Ernst, til NRK.

For drøye to måneder siden Therese Johaug møtte til høring i Idrettens voldgiftsrett (CAS) i Lausanne i Sveits etter at Det internasjonale skiforbundet anket utestengelsen på 13 måneder.

HÅPER: Jørn Ernst håper utestengelsen av Therese Johaug på 13 måneder blir stående. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

En avgjørelse var ventet innen slutten av juli, men CAS ba om utsettelse til 18. august. Det er førstkommende fredag.

– Vi forholder oss til fristen og får vel en indikasjon i forkant av at avgjørelsen kommer, så vi sitter på nåler nå, sier Ernst, som ikke tror CAS ber om enda en utsettelse så tett opp til fristen.

Tror ikke på frifinnelse

FIS la ned påstand om en utestengelse på 16–20 måneder – som betyr at langrennsløperen mister OL i Sør-Korea, mens Johaugs advokater la ned motanke og gikk for full frifinnelse også i CAS.

Frifinnelse har Ernst gitt opp håpet om.

– Ja, vi har gjort det. Det var jo lengden på utestengelsen FIS tok saken til CAS på, og vi håper nå at utelukkelsen på 13 måneder blir stående, innrømmer manageren.

Tidligere CAS-dommer, Bård Racin Meltvedt, mener man ikke nødvendigvis trenger å frykte det verste selv om avgjørelsen ble utsatt.

– Enten handler det om ferieavvikling, eller så er det uenighet i dommerpanelet og at de har brukt tid på å komme frem til et enstemmig resultat, sier han.

Håper de slipper ny plan

I HØYDEN: Therese Johaug og trener Pål Gunnar Mikkelsplass. Foto: Jørn Tveter / NRK

Johaug har oppholdt seg og trent i Oslo siden høydeoppholdet i USA tidligere i sommer. Treningsplanen er lagt opp til at 29-åringen gjør konkurranse-comeback i november, og Johaugs private trener, Pål Gunnar Mikkelsplass, har ikke lagt opp til noe annet program.

– Vi har ikke diskutert dette så mye, for vi har konsentrert oss om datoen etter 13 måneder. Hvis det blir forandring så må vi legge en ny plan, og det håper jeg vi slipper, sier Mikkelsplass til NRK.

– Fokuset er uansett på å gjøre de riktige tingene, og må sesongoppkjøringen gjøres etter at de andre har begynt å konkurrere, så greier hun det alene. Hun har det hun trenger for å forberede seg uansett, legger han til.

Og formen til Johaug er god, forteller treneren.

– Hun har vært veldig bevisst på å gjøre alt rett over lang tid, og har trent i halvannet år uten å gå skirenn. Den perioden har hun lagt et vanvittig bra treningsgrunnlag mot ny sesong, bekrefter Mikkelsplass.