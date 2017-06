– Det var tøft og det ble tårer, men jeg hadde samtidig en fin opplevelse, sier Johaug til NRK.

– Det var mange sommerfugler i buken i forkant og jeg visste ikke helt hva jeg gikk til. Mange har vært her før meg og de har sine erfaringer, så jeg følte det kunne bli tøft, men nå har jeg en god følelse, fortsetter hun.

CAS-høringen var over rundt klokken 16.00 og langrennsstjernen stilte villig opp for de mange fra den norske pressen.

– Jeg er glad for å kunne se fremover og fokusere på det som kommer.

Hun ville ikke si noe om hva slags spørsmål hun måtte svare på.

– Det var tøft, men jeg hadde det bra. Det var mer det emosjonelle med å gå igjennom alt på nytt. Jeg fikk mange forskjellige spørsmål, men jeg ønsker ikke å gå inn på det, sier Johaug.

Var godt forberedt

Manager Jørn Ernst møtte pressen i Lausanne i lunsjpausen etter at Johaug hadde lagt frem sin versjon av saken for CAS sitt panel i om lag 40 minutter.

– Det er en veldig glad jente der inne nå, veldig fornøyd. Hun var også veldig godt forberedt og har en god følelse for egen forklaring, forteller Ernst, som fulgte høringen fra et rom utenfor sammen med Johaugs kjæreste Nils Jakob Hoff.

Også Johaug følte seg godt forberedt.

– Det var mye av det samme som kom opp og de samme prosedyrene. Jeg har opplevd to dager på Ullevaal som mange utøvere ikke har gjort, så jeg kjente til prosedyrene på forhånd og følte jeg klarte å formidle meg på en god måte selv om det var tøft, sier Johaug.

GOD STEMNING: Therese Johaug var i godt humør etter høringen i Sveits, noe hun viste i samtale med kjæresten Nils Jakob Hoff og NRKs reporter. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Må bare forholde meg til dommen

Det internasjonale skiforbundet (FIS) ønsker at CAS skal gi langrennsløperen enn strengere straff enn de 13 månedene hun fikk i dom fra NIFs domspanel.

Advokat Christian Hjort forteller at FIS ønsker fra 16 til 20 måneders utestengelse. Noe som med andre ord vil gjøre at hun mister OL i Sør-Korea.

– Jeg tenker at det ikke er grunnlag for det. Generelt mente de (FIS) at det måtte være en lengre utestengelsestid. Jeg har ikke lyst til å gå i detalj, for vi er bedt om å ikke referere fra forhandlingene, sier Hjort.

For Johaug er det uansett en lettelse å være ferdig.

– Jeg er mer lettet og glad for at jeg er ferdig med denne dagen og at dette er det siste jeg gjør.

– Nå er det bare å vente på dommen og forholde seg til den. Jeg har levd i uvisshet nå i åtte måneder og jeg kommer til å gjøre det en stund fremover, men jeg tror jeg kan takle det på en god måte. Jeg har flinke folk rundt meg, så det skal gå bra, avslutter Johaug, som nå skal på ferie før et høydeopphold venter.