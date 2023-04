Emil Iversen vrakes fra landslaget: – En liten lettelse

– Det er mye som ikke er klart, men jeg vet jeg ikke blir med på landslaget. Det er bestemt og klart, og det er naturlig også, sier Iversen til NRK.

Han mener han ikke fortjener en plass på landslaget etter VM i Planica, og har forståelse for beslutningen til landslaget.

– Det er en liten lettelse. Å være med den gjengen på trening ... Selv om det er veldig bra med matching, så kan det bli litt for mye av det gode også, innrømmer Iversen.

Han satser nå på et nytt opplegg, selv om ting ikke er helt klart ennå.

– Det er mye som ikke er bestemt. Det kommer nok noen nyheter, men jeg må finne ut hva som er den beste sjansen for at jeg kan slå tilbake med et brak i Granåsen om to år, sier Iversen.

VM-GULL: Iversen tok gull på femmila i VM i Oberstdorf i 2021. Foto: Lise Åserud / NTB

Han sier videre at han ikke har noe særlig å gjøre på landslagssamlingene.

– Jeg trenger det fysisk og psykisk. Jeg trenger et løp som er mer skreddersydd for Emil og den gjørma jeg står i nå. Jeg trenger tid og ro, og det ser jeg veldig lyst på. Jeg hadde noen fine år på landslaget, og de skal ha mye av æren for at jeg har blitt så god. Nå føles det riktig å ikke være der.

Vil tilbake

Han satser med andre ord videre, og håper å være aktiv frem til VM i Trondheim i 2025.

– Jeg vil komme tilbake i verdenstoppen og kanskje prøve å slå ut noen fra landslaget for å ta verdenscupplasser. Det er det som står i hodet mitt nå, sier han.

31-åringen sier han fikk beskjeden et par uker etter VM da han snakket med landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

– Det kom ikke som noen bombe. Det er jo overraskende for oss begge at jeg har kommet i den posisjonen og ikke går fort nok på ski. Det har vært vanskelig og frustrerende, men det at jeg ikke er på landslaget lenger er ikke så frustrerende – sånn må det bare bli. Det føles på en måte bra, sier langrennsprofilen.

– Hvordan blir tiden fremover?

– Det er en del ting som ikke er helt klar. Første prioritet er å få kroppen tilbake i vater og bli helt frisk. Jeg starter ikke fra «scratch», jeg starter langt, langt inni «scratch». Det er bare å komme i gang med trening, og jeg har en familie som står klar for å bistå. Jeg har trofaste sponsorer som jeg har hatt i mange år, og som jeg håper blir med videre.

TUNG SESONG: Emil Iversen har ikke levert som forventet siden VM-gullet i Oberstdorf. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Har skissert noen løsninger

Han stresser ikke nevneverdig over fremtiden, men han har ikke bestemt seg om satsingen blir alene eller om det blir for et annet lag. Men arbeidet er i gang.

– Jeg har skissert noen løsninger og jeg har begynt å se på hvordan jeg skal trene. Jeg skal bruke tiden, så er vi sikker på at valgene blir riktig og det beste for min egen del.

Iversen har hatt en lang fartstid på landslaget, og står med et OL-sølv og fire VM-gull. Hans ene individuelle medalje var under femmila i Oberstdorf i 2021. Den var av det kontroversielle slaget, da Johannes Høsflot Klæbo kom først over mål, men ble senere diskvalifisert.

Trønderen tok sin første verdenscupseier tilbake i 2016, og står totalt med åtte verdenscupseire. Han har så langt 24 pallplasser.

NRK har vært i kontakt med landslagssjef Espen Bjervig. Han kan ikke kommentere noe særlig i forbindelse med nyheten.

– Nå har vi sittet i to dager og vi jobber fortsatt med laguttak. Jeg kan ikke bekrefte eller avkrefte noen ting. Dette har han (Iversen) uttalt på et grunnlag som ikke har kommet fra Norges Skiforbund. Utover det kan jeg ikke kommentere noe nå, sier Bjervig.

Bjørn: – Naturlig uttak

NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn er ikke overrasket over beslutningen.

– Selvfølgelig er han det, sier eksperten.

– Det er et naturlig uttak, det. Emil har slitt siden VM-gullet i Oberstdorf i 2021, og han har hatt to svake sesonger. Med den konkurransen som er i norsk herrelangrenn nå, er det naturlig at han mister plassen, fortsetter han.

IKKE OVERRASKET: Torgeir Bjørn mener det er riktig at Iversen ikke fortsetter på landslaget. Foto: NRK

Han mener med andre ord at det er riktig valg å utelate Iversen, og nå mener han andre bør få prøve seg.

– Jeg mener at Iver Tildheim Andersen bør rykke opp på elitelaget nå, mener Bjørn.

– Hvorfor det?

– Fordi han blant annet har vunnet verdenscuprenn denne vinteren. Han vant i friteknikk på Lillehammer i desember og klart seg på bra mange ganger etter det. Det vil være et riktig signal at det blir belønnet med en plass på elitelaget.

Avskrev seg selv

Den siste tiden har nordmannen slitt mer med å finne den gode langrennsformen, og i mars avskrev han seg selv fra landslaget i intervju med NRK.

Sesongen startet bra med en andreplass på Beitostølen, der han meldte «Hello, I'm back» foran NRKs kamera.

– Vi er forskjellig og det er viktig å finne sin greie, og jeg er nok kanskje ikke den mest typiske langrennsløperen som står og går på ski, så det er viktig å ta vare på personen. Jeg føler kanskje det er vel hardt å være på det distanselaget når man ikke er så sinnssykt maskin, sa Iversen om landslaget den gangen.