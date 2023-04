Holund legger opp: – Riktig å slippe til andre

Hollywood-klubben rykket opp

Med filmstjernene Ryan Reynolds og Rob McElhenney som eiere og egen TV-dokumentar har Wrexham tatt fotballverdenen med storm.

Lørdag rykket det walisiske laget opp til League Two med 3-1-seier over Boreham Wood. Wrexham vinner dermed National League og kan forberede seg på proffotball fra neste sesong. Storscorer Paul Mullin sto for to mål lørdag. Det gjenstår én seriekamp, og Wrexham har vunnet 34 av 45 oppgjør denne sesongen.