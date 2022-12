Jessie Diggins åpnet sterkt under damenes 10 kilometer på Beitostølen lørdag, men amerikaneren klarte ikke å holde farten oppe hele veien inn til mål og ble til slutt nummer seks.

På Beitostølen har det vært temperaturer ned mot 20 minusgrader de siste dagene, og det var rundt 15 minusgrader under kvinnens renn.

Diggins ble liggende i målområdet i lang tid etter at hun krysset målstreken.

Amerikaneren måtte støttes bort fra målområdet og få hjelp til å få på seg varmt, tørt tøy av støttemannskapet.

Med små skritt gikk hun de snaut 30 meterne til den amerikanske båsen, der hun fikk sette seg ned og kastet et pledd om seg. Der ristet en fra laget på lårene hennes, mens hun gradvis kom til hektene.

KOM SEG TIL HEKTENE: Jessie Diggins, her fra selve rennet. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg vet egentlig ikke hvor lenge jeg lå der. Jeg er virkelig utslitt, kald og sliten. Jeg kommer til å bli ok, men jeg er ganske utkjørt, sier Diggins til NRK noen minutter senere.

– Jeg har vært litt sliten denne uka, og når det er kaldt, så trenger du så mye energi for å holde varmen, sier hun videre.

Diggins takker laget for hjelpen hun fikk.

– Jeg føler meg veldig heldig som har et så bra lag rundt meg, som kan ta vare på meg når jeg trenger hjelp, sier hun.

Karlsson må hjelpes ut av målområdet Du trenger javascript for å se video.

Karlsson: – Det er vondt

Rennet ble vunnet av Kerttu Niskanen, foran Anne Kjersti Kalvå og Frida Karlsson. Sistnevnte dro rett i varmeteltet etter målgang, og var ikke med på blomsterseremonien etter rennet.

– Jeg ble veldig kald når jeg begynte å kjenne etter, sier Karlsson til NRK, rundt 20 minutter etter målgang.

SLITEN: Frida Karlsson måtte varme seg etter målgang. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Også under OL i Beijing var det tidvis svært kaldt. Karlsson hadde der et skuffende mesterskap.

– I Beijing kjente jeg ingenting, men det er kaldt. Det er ikke favorittværet mitt, sier hun.

– Hvordan er følelsene nå?

– Nå kjenner jeg mye mer. Det er vondt, sier Karlsson.

TO AV TRE: Anne Kjersti Kalvå og Kerttu Niskanen var på pallen uten Frida Karlsson. Foto: Terje Pedersen / NTB

Kalvå på pallen for første gang

Anne Kjersti Kalvå vant den nasjonale sesongåpningen på 10 kilometer klassisk for tre uker siden, og på samme sted sikret hun seg karrierens første pallplass i verdenscupen lørdag.

– Nå har jeg det veldig bra. Det var skikkelig deilig å endelig klyve opp på den pallen, sier Kalvå til NRK.

– Jeg er egentlig bare veldig glad. Det er stort for meg å endelig komme opp på pallen. Jeg har jobbet hardt for det i mange år, og spesielt det siste året har vært tøft på mange måter, men også veldig givende. Det er kult å stå her og ha fått igjen noe for det, sier 30-åringen.

– Har irritert meg skikkelig

I den bitende kulden var det Frida Karlsson som startet best, men svensken fikk det tøft utover i rennet. Bedre gikk det med Kerttu Niskanen og Kalvå, og halvveis var det bare 1,1 sekund som skilte de to – i favør Niskanen.

På de siste fem kilometerne var det Niskanen som gikk raskest, men Kalvå gikk inn til andreplass, 12,7 sekunder bak finske Niskanen.

Kalvå var 0,2 sekunder bak en pallplass i Ruka og 0,5 sekunder unna på Lillehammer, mens det på Beitostølen altså til pallplass holdt med god margin.

– Det har jo irritert meg skikkelig. Jeg har prøvd å beholde roen, og vente på at det skulle komme, sier Kalvå.

FORNØYD: Anne Kjersti Kalvå smilte bredt etter andreplassen. Foto: Martin Leigland / NRK

– Hun har gjort en sinnssykt bra jobb. Det er fullt fortjent at hun er nummer to i dag. Det er utrolig artig, sier landslagstrener Stig Rune Kveen.

På spørsmål om han er rørt, svarer han med et smil at han nettopp «spiste noen løk».

– Han er en mann med følelser, så det er fint det, sier Kalvå om treneren.

Frida Karlsson endte på tredjeplass, 16,5 sekunder bak.

Verdenscupleder Tiril Udnes Weng ble nummer syv, 38,2 sekunder bak Niskanen.