– Det ser ut som Kalvå skal utklasse feltet, utbrøt NRKs langrennskommentator Jann Post da Heidi Weng, som siste startende, passerte 19,7 sekunder bak Kalvå etter 5,6 kilometer.

Allerede tidlig i lørdagens sesongåpning ble det klart at Anne Kjersti Kalvå hadde et gir mer enn de andre konkurrentene i sesongåpningen.

– Hun er rett og slett i en egen klasse i dag, sa NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn da Kalvå var inne på oppløpet.

Kalvø knuser alle Du trenger javascript for å se video.

– Jeg vil si det løpet Anne Kjersti gjør er på internasjonalt nivå. At hun kan lukte på en pallplass i Ruka, det skal man ikke se bort fra, sier NRKs ekspertkommentator Therese Johaug om Kalvås løp.

– Jeg føler jeg har tatt steg siden i fjor. Det er godt å få det ut i konkurranse. Så er det mye igjen av sesongen, så det er bare en start, sier Kalvå selv om rennet.

Heidi Weng ble nummer to, 31,7 sekunder bak. Ingvild Flugstad Østberg gikk inn til tredjeplass i sitt første løp siden verdenscupen i Davos i desember i fjor, 36,6 sekunder bak Kalvå.

– Vi har hatt litt stang ut begge to. Derfor er det litt digg at det er «AK» som gjør det bra, sier Heidi Weng til NRK.

Etter målgang ble det emosjonelt for Ingvild Flugstad Østberg, som gikk sitt første renn på 11 måneder.

Emosjonell Østberg tilbake i toppen Du trenger javascript for å se video.

Gikk på smell etter koronasmitte

Anne Kjersti Kalvå skulle endelige få oppfylt drømmen om å gå OL. Formpilen pekte oppover og landslaget gjorde sine siste forberedelser i høyden i Italia.

Men halvannen uke før mesterskapet skulle starte, gikk den harde jobbingen i vasken. Koronaviruset slapp inn i den norske boblen. Heidi Weng og Kalvå ble sendt i isolasjon i ti dager, deretter hjem til Norge.

Nå åpner 30-åringen opp om tiden da det tårnet seg opp med nedturer, hvor hard hun var med seg selv og hvordan hun kjempet seg tilbake fra null.

– Jeg var egentlig veldig skjør. Jeg var sliten, lei, var liksom veldig emosjonell og havnet fort på dårlig spor. Det ble fort en dårlig dag. Og så var jeg veldig slem med meg selv: «Herregud skjerp deg, slutt å sutre! Det har gått 1-2- måneder og du er fortatt ikke oppe og nikker. Det er bare skirenn, ikke noe å sutre for».

For det var ikke bare å bli frisk etter et lite sykdomsopphold, gå noen skiturer og gi gass igjen etter at Kina-turen ble avlyst i februar. Da hun skulle gå 30 kilometer i Holmenkollen 5. mars, kom hun seg ikke til mål. Kroppen responderte ikke som den skulle, og hun trakk seg tilbake.

– Jeg tror bare var nedstemt, trengte hjelp til å sortere tankene og hvorfor ting føltes som det gjorde. Jeg har vært en det ikke er så lett å komme tett innpå, som skal klare ting selv. Men det er nok litt forskjell på om noen som møtte meg i vår og møter meg nå, sier Kalvå.

Den kommende sesongen skal hun være med i NRK-podkasten «I det lange løp» annenhver uke. Det var der hun først fortalte at hun oppsøkte hjelp gjennom Olympiatoppen for å få hjelp til å nøste opp i problemene.

– Selv om det kanskje kan være en bagatell i livet for mange er det på en måte jobben og livet mitt, det jeg står opp for hver dag som ikke funket. Så da trengte jeg litt nye perspektiv på ting. Jeg fant noen gode personer som hjalp meg med det og bruker dem fortsatt, sier Kalvå, som roser oppfølgingen og støtten fra dem rundt henne.

Innelåst i utlandet

– Didrik merket det nok litt, ja, flirer Kalvå på spørsmål om hvordan hun tror de nærmeste opplevde henne i vår.

Hun er samboer med herrelandslagets Didrik Tønseth, som selv har hatt en karriere med oppturer og nedturer.

– Alt rakner. I tillegg bli låst inn på et hotellrom alene, det har jeg ikke opplevd, men det tror jeg ikke var god medisin for å takle nedturen, sier Tønseth til NRK.

SKIPROFIL OG SAMBOER: Didrik Tønseth. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Når du slipper ut av isolatet til slutt så er bare det å være alene over så mange dager setter sine spor. Så slupper du ut og da begynner OL på TV, og så skal du sitte å se på det. Så skal du prøve å gå skirenn igjen, og så funker ikke det. Det blir nedtur på nedtur på nedtur. Og så er sesongen over.

«Det kan umulig gå»

Kalvå mener hun var i helt elendig form, den dårligste hun kan huske, da den nye trenerduoen Stig Rune Kveen og Sjur Ole Svarstad tok over landslaget i juni. Hun kaller det en restart fra null.

– «Fy flate, så dårlig form jeg er i. Det kan umulig gå». Sånn var det for meg. Stig Rune sa slapp av, om ti dager er du der. Ikke så mye etter ti dager følte jeg at jeg var i god nok form til å gjøre en bra treningsjobb. Og innen halvannen måned gjorde jeg gode tester jeg, sier Kalvå.

STARTKLAR: Anne Kjersti Kalvå under forberedelsene til helgens renn på Beitostølen. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Det var da kroppen nærmet seg gammelt slag at Tønseth merket det gikk bedre med samboeren. Hun innrømmer at det fortsatt er noen tunger dager, men hun er glad hun oppsøkte hjelp. Det er flest gode dager nå. Og hun gleder seg til å gå skirenn

Første stopp etter Beitostølen er verdenscupen i Ruka. Sesongens store mål er VM i Planica mot slutte av februar. Der handler det om å kjempe om individuell medalje og ta gull på stafetten.

Hør hele episoden av «I det lange løp» med Anne Kjersti Kalvå her: