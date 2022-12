– I dag var det gøy igjen. Jeg var veldig frustrert i går. Både på meg selv og en annen, sier Golberg til NRK.

Fredag viste han tidvis svært gode takter i sprintløypa, men i finalen falt han og endte på en fjerdeplass. Nordmannen mente da at italieneren Simone Moccellini burde blitt disket.

Og frustrasjonen var ikke over med det første. Det fikk hans egen mobiltelefon erfare senere på dagen.

SEIER: Pål Golberg økte ledelsen i verdenscupen med et superløp på Beitostølen. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg klarte å være så sur i går at jeg ødela mobilen min. Når du er snart 33 år gammel og fortsatt reagerer på den måten, så bør det synke inn at det ikke går an å holde på slik. Det gikk over etter det, sier Golberg.

– Knuste du den?

– Den virker i hvert fall ikke. Det er ikke noe jeg er stolt av. Jeg var veldig frustrert i går, så jeg er glad jeg klarte å kanalisere det til noe positivt, sier han.

Måtte sende samboeren på handletur

Golberg selv kaller det for «et bunnpunkt».

– Jeg var veldig frustrert over ganske lang tid. Så ble det mørkt for meg da jeg kom på egen hånd. Mer detaljer enn det skal jeg ikke røpe, sier han.

Ny mobil har han allerede sikret seg, med god hjelp.

– Jeg reiser til Sveits på mandag, så jeg måtte sende samboeren på Eplehuset i går. Tusen takk, sier han i retning samboeren.

Vant intervallstart for første gang på ni år

– Han står her med den gule trøya, men er irritert over at han ikke vant i går. Det viser litt av mentaliteten. Han er i forrykende form, og for tiden verdens beste mannlige skiløper, sier NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

– Han er jo normalt sett en sindig mann, så jeg ble litt overrasket over den historien, sier Aukland.

Golberg har vært i kjempeform denne sesongen og lørdag gikk han inn til sesongens andre verdenscupseier, og den niende i karrieren så langt. Med det økte han også ledelsen i verdenscupen, hvor han nå har over 300 poeng ned til de nærmeste utfordrerne.

32-åringen startet som den første av favorittene i lørdagens renn og satte standarden. Spesielt de siste fem kilometerne gikk han bra og gikk inn til en klar ledelse.

– Han har aldri vært bedre som langrennsløper, sa NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn.

– Det er en monsteravslutning av Pål Golberg, fulgte Bjørn opp.

Det holdt også til seier for Golberg, noe som er hans første seier på intervallstart siden vant 15 kilometer klassisk på Lillehammer 7. desember 2013.

– Jeg håper det er grunnivået, men vi får se. Vi mangler Johannes (Høsflot Klæbo) og en finne (Iivo Niskanen), så toppnivået trenger kanskje å være enda bedre. Men det jeg viser fra dag til dag er jeg i hvert fall veldig glad for at jeg får til, sier Golberg.

Flere prøvde å utfordre ham, men Golberg holdt unna for alle. Didrik Tønseth ble nummer to, akkurat som samboeren Anne Kjersti Kalvå i kvinnenes renn. Andrew Musgrave ble nummer tre.