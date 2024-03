LSK låner Djurgården-ving

Lillestrøm har kommet til enighet med Djurgården om en låneavtale for kantspiller Felix Vá (25) fram til sommervinduet.

Det skriver klubben på sine nettsider og forteller at avtalen kommer med opsjon på kjøp.

– Det er en stor glede å være her i en så stor klubb i Norge. En god mulighet for meg til å nyte fotballen og hjelpe laget, sier Vá.

25-åringen gjorde i fjor sommer overgang fra Apol Limassol på Kypros til Djurgården, hvor han har notert seg for to mål på 14 kamper.

Vá står også med to mål og to målgivende på 33 A-landskamper for Angola. (NTB)