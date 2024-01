Jakob Ingebrigtsen åpner opp om motgang og «selvpining» – avslører OL-planen

– Stig på! Jeg må bare ut å lufte hundene i ti minutter, føl dere som hjemme, sier Jakob Ingebrigtsen, og serverer en fersktrukket kopp kaffe.

Det har vært stille fra sommerens verdensmester på 5000 meter siden oktober. Nå åpner han opp for NRK om motgangen, støtten fra konen og planene som skal sikre OL-suksess.

Verdens største mellomdistansestjerne har nettopp flyttet inn i en praktvilla sammen med konen, Elisabeth Asserson Ingebrigtsen.

Inne har bygningsstøvet så vidt lagt seg. Utenfor jobbes det fortsatt med det som skal bli et svømmebasseng, en hage og en gårdsplass.

Denne dagen hamrer det regn mot betong i Sandnes. Men det aller viktigste står heldigvis klart: Kontoret.

– Man må gå på jobben, smiler Ingebrigtsen, før han viser vei til et lite uthus med toalett, to tredemøller, ellipsemaskin og styrkestativ.

KORTREIST TRENING: Fra stuevinduet ser Jakob Ingebrigtsen ned på kontorplassen sin. Fortsatt skal det gjøres en del. Under treverket som på betongen skal det komme et basseng. Foto: Fredrik Tombra / NRK

Ingebrigtsen er ofte observert i bar overkropp på trening, men i dag er det lange tights og langermet genser som gjelder.

Skrur opp temperaturen

Den elektroniske gradestokken viser 30,2 – og svetten pipler etter få sekunder, selv for de som ikke skal løpe.

– Det kan bidra til høyere belastning eller intensitet uten å springe fortere, få mer treningseffekt. Men i det vanlige hvis det står mellom å skru opp temperaturen eller løpe fortere på trening, løper jeg fortere 10 av 10 ganger, sier Ingebrigtsen.

Foto: Fredrik Tombra / NRK

Det har ikke gått på skinner for løperesset de siste fire månedene. Problemet skyldes en betennelse som har bitt seg fast i hinnen rundt akillessenen på den høyre foten.

– Når den blir hoven, klistrer den seg på senen. Da vil ikke den funke og skli som den skal. Hvis man fortsetter kan de komme en slitasje på senen, og det blir man ikke kvitt med mindre man opererer. Så det er verdt det å ikke gjøre noe dumt, sier Ingebrigtsen.

Han innrømmet under VM i Budapest at han hadde slitt med bekkenet. Det mener han er utgangspunktet for dagens «vondter».

– Det er det som er problemet med skader. Hvis du løper med skader, som jeg har gjort siden 2019, skaper man seg en vane. Så vrir det seg litt og det blir måten man springer på, forklarer 23-åringen, som sier det fort blir vondt når man ikke får belastet det.

VANN PÅ MØLLEN: Jakob Ingebrigtsen kaster i seg litt væske under økten. Foto: Fredrik Tombra / NRK

Utfordringene eksisterte under sesongen, men det smalt først da han skulle starte opp treningen etter bryllup og bryllupsreisen til Maldivene.

– Jeg ble syk i sesongpausen. Da fikk jeg ikke belastet det, og da var det dritvondt da jeg begynte på igjen. Så trente jeg en uke, så smalt det i akillessene.

Han er påpasselig med ikke å spille opp konsekvensene av skaden for mye, og tror fortsatt det er mulig å kopiere OL-gullet fra Tokyo på 1500 meter til sommeren.

– Nei, aldri!

Samtidig har ikke høsten og vinteren blitt slik han håpet.

Det har blitt adskillig flere timer med jogging i vann og på ellipsemaskinen enn på tredemøllen. Rundt 50 minutter hver dag på det minst populære redskapet i treningsrommet. På spørsmål om han ville brukt det i vanlig trening, kommer svaret kjapt:

– Nei, aldri! Ellipsemaskinen er definitivt ikke det kjekkeste, men det er skånsomt.

NY TRENINGSKAMERAT: Jakob Ingebrigtsen har kjørte intervaller på ellipsemaskin dagen før NRK kom på besøk. Det hjelper å holde hjertet og lungene i gang, og er mer skånsomt for beina. Foto: Fredrik Tombra / NRK

Konsekvensene har også vært åpenbare på andre fronter. To høydeopphold i spanske Sierra Nevada måtte droppes. VM innendørs i Glasgow går også fløyten.

Helt fornøyd er han ikke.

– Det er klart, når du løper hele livet og det er treningen du gjør, blir du dårlig i mye annet. Når du får en annen belastning, er det ubehagelig muskulært. Det blir litt selvpining, men det får man tåle, sier Ingebrigtsen etter økten på tredemøllen, som bestod av 10 kilometer løping på 40 minutter.

Får trykkbølger i akillessenen

Etter en rask dusj, noen skiver med fårepølse og litt eggerøre, går turen videre til fysioterapeut og akupunktør Steffen Vasbø.

Behandling er en del av den daglige rutinen.

– Han har en veldig velutviklet akillessene. Den bærer preg av å ha løpt et par kilometer, sier Vasbø, mens han smører på kontaktgelé og sender trykkbølger inn i skadeområdet.

Han har behandlet Ingebrigtsen siden han bare var guttungen.

– Jeg kjenner vel kroppen din bedre enn Elisabeth, fleiper Vasbø.

– Nesten, flirer Ingebrigtsen.

– Hva konkret er det du kan gjøre, treningsmessig, bortsett fra å avlaste med ellipse og sånn? spør NRK.

– Jeg vet ikke, det er ikke så mye. Men det er noe som holder det på en måte gående. Det er litt sånn med sånn type ting, at hvis du går av 100 % belastning, så blir det ikke bra.

FINNER ROEN: Jakob Ingebrigtsen har innfunnet seg med situasjonen. Nå gjør han alt i sin makt for å komme tilbake til der han vil være. Foto: Fredrik Tombra / NRK

– Så det krever egentlig oppretthold av kontinuiteten?

– Ja, men på et lavt nok nivå til at det kan hente seg inn på en måte.

– Det ser jo ikke helt enkelt ut.

– Nei, det er en veldig vanskelig balanse som man må finne. Du skal belaste det, men hva er nok og hva er ikke for mye? Og så må du gjøre det lenge nok til at det snur og blir bedre. Og så vet du jo ingenting liksom. Så det er på en måte litt sånn, det har vært ganske vanskelig.

– Er det det som er det verste?

– Det verste er jo definitivt det om du ikke vet om du gjør det rette. Og så er det jo det som er fordelen med å trene bra over lang tid. Hvis det skjer noe, så har man en del å spille på.

Nå ser han lyst på opptrappingen og mener det står om uker før han er tilbake i trening med full belastning.

Kobler av med konen

En annen fordel ved at man ikke får fulgt planen og reist til 2300 meters høyde i Sierra Nevada, er at det blir mer tid sammen med konen. Hun blir stadig utpekt som hans nærmeste og viktigste støttespiller. Spesielt i en periode som byr på noe motgang.

– Jeg tror det er viktig når man har noen som kan hjelpe meg til å fokusere på litt andre ting. Og ikke bare være låst i det jaget til å finne svar, eller prøve å bli frisk. Det må man prøve å holde på når man går på trening og går til fysioterapeuter, sier Ingebrigtsen, som kaller konen for en enorm støtte.

SALTY: Elisabeth Asserson Ingebrigtsen setter pris på mannens matlaging, selv om det kanskje ble litt mye salt i eggene. Vanligvis er det hun som står bak kokkeleringen i huset. Foto: Fredrik Tombra / NRK

– Det er viktig å koble av og ikke bli låst i sitt eget hode, der man bare jager etter noe som man ikke finner svar på.

Men selv om det ble én stor nedtur på friidrettsbanen, som vi skal komme tilbake til, vil 2023-sesongen huskes for en rekke minneverdige prestasjoner:

– Den beste følelsen jeg sitter igjen med etter i fjor, er nok å kjenne en ganske stor forbedring på 1500 meter, der jeg klarte å sette en ganske god personlig rekord. Det er et veldig godt tegn på at man gjør mye rett.

Ingebrigtsens personlige rekord fra OL i 2021 på 3.28,32 minutter ble senket ved to anledninger. Først på Bislett, deretter i Polen. Hans europarekord er nå 3.27,14 – 1,14 sekunder bak verdensrekorden til Hicham El Guerrouj.

– Det beste av alt er å få det ut i konkurranse, så jeg ser veldig positivt på neste sesong.

– Hva var det verste?

– Det verste må jo være den ene gangen jeg tapte, sier Ingebrigtsen uten å nøle.

Hektisk: – Prøvde å skjerme meg

Skotske Josh Kerr stakk av med gullet på 1500 meter, nesten på samme vis som Jake Wightman gjorde det i 2022. Ingebrigtsen tok sitt andre VM-sølv på distansen.

– Fordelen med å springe mange løp er at man får mange sjanser til å vise hva man er god for, og konkurrere mot de beste i verden. Det viktigste løpet for meg og det som gjaldt mest, er der jeg dessverre ble slått. Det sitter selvfølgelig igjen.

Jakob Ingebrigtsen i 2023 Jakob Ingebrigtsen leverte medaljer, rekorder og tapte knapt løp sist sesong. Dette var året hans. Årets første medalje Jakob Ingebrigtsen vant 1500 meter under EM innendørs i Istanbul på tiden 3.33,95 minutter. Neil Gourley (Storbritannia) og Azeddine Habz (Frankrike) tar sølv og bronse.

Nytt EM-gull På tiden 7.40,32 løp 23-åringen inn til EM-gull nummer to på 3000 meter. Han fikk besøk av Adel Mechaal (Spania) og Elzan Bibic (Serbia) på pallen.

Sesongdebuterer med seier Jakob Ingebrigtsen løp inn til en sterk seier på 1500 meter i Rabat i årets første utendørsstevne. Tiden 3.32,59 minutter blekner mot det som skulle komme.

Verdensrekord To engelske mil er ikke en distanse som løpes ofte, men det er en av ti distanser Sandnes-gutten ønsker å sette verdensrekord på. Det klarte han på tiden 7.54,10 minutter i Paris. Passeringen 7.24,00 ved 3000 meter stod også som europarekord noen måneder.

Europarekord på Bislett For første gang i karrieren kom Ingebrigtsen seg under 3.28 minutter på 1500 meter, og det foran norsk publikum. På tiden 3.27,95 var han suverent sterkest i et av de raskeste løpene noensinne.

Tredje Diamond League-seier 22-åringen fortsatte dominansen med en solid seier på 1500 meter med tiden 3.28,72 minutter i Lausanne.

Styggfort i Polen Det var varslet rekordforsøk i forkant med tre harer som skulle dra til 1200 meter. Ingebrigtsen gjorde jobben og slettet sin gamle europarekord med tiden 3.27,14 minutter. Han er nå den fjerde raskeste noensinne på distansen, bak blant andre dopingtatte Asbel Kiprop. Hicham El Guerroujs verdensrekord, 3.26,00, ser stadig mer oppnåelig ut.

VM-sølv på 1500 meter Jakob Ingebrigtsen hadde en klar ambisjon om å ta gull to distanser i Budapest, men måtte se seg slått av en skotte for andre år på rad. Da han møtte pressen fortalte han at han hadde slitt med sykdom de siste dagene. Nordmannen løp inn til sølv på tiden 3.29,65. Det var 27 hundredeler bak Josh Kerr. Narve Gilje Nordås tok bronse på 3.29,68.

VM-gull på 5000 meter Nordmannen stilte opp til start til tross for at han hadde slitt med sykdomm. Han måtte jobbe hardt for det på slutten, men gikk seirende ut av duellen med Mohamed Katir og vant på 13:11.30. På bronseplass kom Jacob Krop (Kenya)

Verdensrekord nummer to Det var knyttet stor spenning til hva den yngste løpebroren kunne utrette på 2000-meteren i Belgia etter sykdomsplagene i VM. Han innfridde imidlertid og viste styrke med 4.43,13 og ny bestenotering i verden på den utradisjonelle distansen i Brussel.

Drømmemil-diamant Ingebrigtsen lovet amerikansk rekord til Yared Nuguse om han klarte å følge ham, noe som ble innfridd så til de grader. Nordmannen 3.43,73 minutter er ny europarekord over 1609 meter. Nuguse satte amerikansk rekord med 3.43,97 og ga sin norske kollega ros for å være grensesprengende. Seieren i Eugene sikret også Diamond League-trofeet.

Avsluttet sesongen med stil Det skilte kun ett hundredel ned til Yomif Kejelcha etter en nervepirrende duell på oppløpet, men nok en gang var det nordmannen som stakk av med diamenten. 3000-meteren gikk unna på 7.23,63 minutter. Det var europarekord og kun 2,96 sekunder bak verdensrekorden. Vis mer

Storebror Henrik Ingebrigtsen antydet nylig overfor Athletics Weekly at totalbelastningen det siste året ble for stor for lillebroren, som ble syk da det skulle avgjøres i Budapest.

– Det er klart man gjør mye ting i livet som krever energi og at man stiller opp, men jobben er å være så forberedt som jeg kan, spesielt i konkurranser. Det er det som gjelder, sier Ingebrigtsen, som innrømmer at det ble et hektisk år.

Mellom mai og oktober ble det VM-gull på 5000 meter og VM-sølv på 1500 meter. Han satte verdensrekord på 2000 meter og to engelske mil, samt europarekord på 1500 meter, én engelsk mil og 3000 meter.

Midtveis i september avsluttet han sesongen med dobbeltseier i Diamond League-finalen i Eugene. På vei hjem ble han nærmest dratt av flyet. Der ventet én engelsk mil, men denne gangen i formatet «Beer Mile». Han slo naturligvis resten av utdrikningslaget kraftig, selv om fire pils måtte ned i løpet av de fire rundene rundt banen.

Den 23. september giftet Ingebrigtsen seg i Drammen.

Og tre måneder senere flyttet han inn i nytt hus.

– Jeg prøvde å skjerme meg og bruke så lite energi på andre ting som mulig, sier Ingebrigtsen.

Nå er fokuset rettet mot det som skal skje om syv måneder i Paris.

– Plan A er vel å starte sesongen i Eugene, springe Bislett Games, EM i Roma, NM i Sandnes. Så kanskje Monaco. Det tror jeg skal fungere bra i år. Og så fullt fokus på OL etter det, så mest sannsynlig en god sesong på sensommeren, sier 23-åringen.

Lærer av nederlagene

Han understreker samtidig at det er lett å droppe noe om det ødelegger for OL.

Tapet i VM-finalen for Josh Kerr bruker han som lærdom.

– Det er jo igjen veldig viktig å prøve å analysere det som man har gjort, eller det som man har vært igjennom, for å se at det ikke nødvendigvis kan skyldes, men hva man kanskje kan gjøre annerledes. Og det er jeg veldig fan av, sier 23-åringen – og fortsetter:

– Men det er ikke nødvendigvis å konkludere av feil grunn. Jeg er jo realistisk, men også selvsikker på at treningsopplegget mitt og det jeg driver med.

På spørsmål om han – med den nåværende situasjonen i bakhodet – tror han kan ta et nytt OL-gull, svarer Ingebrigtsen selvsikkert med et smil:

– Ja, det må man jo tro.

PS! Friidretten i OL i Paris 2024 sendes på NRK fra 1. til 11. august. Finalen på 1500 meter går 6. august, mens 5000 meter avgjøres 10. august.