– Det finnes ikke tider. Det er helt kaos her.

Det sier pressesjef Morten Olsen i Friidrettsforbundet til NRK over telefon fra Malmö.

Under det nordiske mesterskapet i den svenske byen løp Henriette Jæger inn til suveren seier. Det var bare et stort problem:

Klokken virket ikke.

Det rådet full forvirring etter målgang, og Jæger selv ble filmet mens hun sto sammen med den norske delegasjonen og kikket på en telefon. Men verken på stadion eller i de offisielle resultatlistene på nett dukket det opp noen tid på superløpet.

Må løpe på nytt

Daniel Bergin i det svenske friidrettsforbundet er med på å arrangere stevnet i Malmö.

Han bekrefter overfor NRK at det blir omløp 15.10 på grunn av en teknisk feil mellom tidtakersystemet og startpistolen.

– Det er beklagelig, sier han til NRK.

Han bekrefter at Jæger har takket ja til å løpe omløpet 15.10, men at det i skrivende stund bare er to av finalistene som har sagt ja.

– Vi får se hvor mange som ender opp med å løpe på nytt, sier han.

TOM RESULTATLISTE: Her skulle Jægers tid vært oppført, men det skjedde ikke. Foto: Skjermdump Svenske Friidrettsforbundet

– Det virker som Jæger hadde vært nærme å sette norsk rekord med det løpet. Hva tenker du om at hun blir stoppet av klokka?

– Det er bare beklagelig, det er det eneste jeg kan si. Jeg hørte også fra folk som tror hun var under den norske rekorden, sier han.

– Det er synd for Henriette, sier sportssjef i Norges Friidrettsforbund Erlend Slokvik til NRK.

Nå blir det en ny sjanse 15.10.

– Vi får se om hun klarer å lade om og levere et like bra løp etterpå. Hun var ikke fornøyd med løpet. Hun mente hun kunne gjøre det enda bedre, fortsetter Slokvik.

– Jeg håper hun har krefter til å springe fort en gang til, sier Bergin i det svenske forbundet.

– Kjempelei seg

På NRKs uoffisielle måling løp Jæger i mål på i underkant av 23 sekunder, noe som ville holdt til norsk rekord på 200 meter utendørs.

– Det er kjempekjedelig. Det vi har hørt er at hun løp på en tid mellom 22,60 og 22,70. Det ville vært norsk rekord med god margin. Det er litt arrangørtabbe, sier mor og trener Unn Merete Jæger til NRK.

MOR OG TRENER: Unn Merete Jæger (til høyre) sammen med Henriette Jæger etter at sistnevnte løp inn til norsk rekord på 200 meter innendørs i januar. Foto: John Ertzgaard

Uten offisielle tider blir det imidlertid umulig å kåre en vinner av det nordiske mesterskapet eller notere det som ny norsk rekord.

– Henriette ble kjempelei seg selvfølgelig, sier moren, som uansett så det positive i at datteren leverte nok en god tid.

– Jeg tror det viktigste nå er at hun ser at hun er bra. Så vil den norske rekorden komme. Enten senere i dag eller i neste løp, sier Slokvik.

Beklagde til norske ledere

Bergin sier han ikke har rukket å prate med Jæger selv, men at han har tatt en prat med de norske lederne som er på plass.

– Jeg sa at vi beklager at det ble som det ble, og at vi selvklart kan ordne et løp til for de som er interesserte for det. Men vi kan ikke gjenskape det resultatet, sier han.

UVITENDE OM TIDEN: Henriette Jæger løp et kjempeløp, men klokka den viste null og niks. Foto: BILDBYRÅN

Han sier at det er mulig å se på TV-opptaket for å finne en nokså nøyaktig tid, men at det ikke vil være mulig å finne ut eksakt hvilken tid Jæger løp på.

– Det går ikke an å finne en helt korrekt tid fra løpet, slår han fast.

Med forbehold om at NRKs måling på snaue 23 sekunder stemmer, ville det vært en klar forbedring av egen personlig rekord på 200 meter utendørs for Jæger. Den er på 23,28 sekunder.

Enn så lenge blir Line Klosters norske rekord på 23,03 sekunder stående. Christine Bjelland Jensen (23,16) og Helene Rønningen (23,27) har også tider som fremdeles er bedre enn Jægers personlige rekord.

PS! Friidrett under OL i Paris sendes direkte på NRK.

PS2! EM i friidrett ser du på NRK fra 7. til 12. juni.