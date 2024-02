– Jeg så ikke helt den komme. Jeg visste jeg hadde litt mer inne, men ikke så mye, sier Jæger til NRK.

20-åringen har fått en pangstart på 2024. Etter to norske rekorder sent i januar, tok hun tirsdag nok en rekord.

På en drøy uke har hun senket sin egen rekord på 400 meter innendørs med over sekundet.

For i polske Torun løp hun inn til tiden 51,05, og ble nummer to bak nederlandske Lieke Klaver som vant med tiden 50,57. Jægers tid er den fjerde beste tiden i verden i år.

– Det viser at det vi gjør fungerer og at man kan hevde seg i toppen, sier Jæger.

– Får Warholm-vibber

Og de gode tidene og rekordene den siste tiden imponerer NRKs ekspert – som også trekker linjer mellom Jæger og en av verdens største friidrettsstjerner Karsten Warholm.

– Det er kjempeartig at hun fortsetter utviklingen sin fra i fjor. Jeg får litt Warholm-vibber på en måte. At hun kommer fra mangekamp og spesialiserer seg inn mot løp, sier Vebjørn Rodal til NRK.

IMPONERT: NRKs friidrettsekspert Vebjørn Rodal. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

– Det ser ut som en plass rundt 400 meter og 400 meter hekk passer veldig bra til den fysiske bakgrunnen. Hun hever seg voldsomt på god trening, men hun er så ung at hun får mye igjen av å bli et år eldre.

I likhet med Warholm i starten av hans karriere har Jæger i flere år drevet med mangekamp, men sier til NRK at hun nå har satset mer på løpsdistansene.

– Jeg skal ikke legge skjul på at jeg har satset mer 200- og 400-meter denne sesongen. Det er absolutt ingen selvfølge at man får så stor fremgang selv om man begynner å satse. Så det at treningen vi gjør fungerer og at kontinuitet er nøkkelen, det er veldig deilig å se, sier Jæger.

DUO: Jæger og Warholm tok hver sin kongepokal under friidretts-NM i 2023. Foto: NTB

Rodal mener hun drar nytte av alderen på den raske forbedringen, men drar frem andre ting enn rekordene som lyspunkter:

– Det som er mest gledelig er at det nærmer seg et veldig solid internasjonalt nivå. Det er veldig naturlig at hun løper enda fortere når hun kommer utendørs på en 400-meterbane, sier Rodal

Fakta om Henriette Jæger Ekspander/minimer faktaboks Alder: 20 år (født 30. juni 2003)

20 år (født 30. juni 2003) Klubb: Aremark Idrettsforening

Aremark Idrettsforening Meritter: Sølv i U23-EM på 400 meter, tre ganger norgesmester utendørs (kongepokal i 2023), fire ganger norgesmester innendørs

Sølv i U23-EM på 400 meter, tre ganger norgesmester utendørs (kongepokal i 2023), fire ganger norgesmester innendørs Norske rekorder: 400 meter (utendørs) – 51,03 400 meter (innendørs) – 51,05 200 meter (innendørs) – 22,99



Ned 1,28 sekunder på rekordtid

Jæger har trolig også enda mer å gå på innendørs også, for på slutten av løpet i Polen tirsdag forsøkte Jæger å løpe forbi Klaver litt tidligere enn planlagt.

– Mamma sier at du ikke skal gå forbi i svingen, så da tenkte jeg at jeg skulle prøve å gå forbi før svingen. Men så holdt jeg litt tilbake, og tenkte at jeg tar det heller hvis jeg har noe igjen når jeg kommer ut av svingen. Jeg er glad for at jeg ikke gikk forbi der, for da tror jeg at jeg hadde gått på en smell, sier Jæger.

RASK: Jæger knuste sin ferske norske rekord på 400 meter innendørs. Her fra VM utendørs i fjor sommer. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Trolig tapte hun ikke fryktelig mye tid, men norsk rekord ble det uansett. Og rekorden er bare siste i rekken av rekordene Jæger har slått de siste ukene:

20. januar: Brøt drømmegrense da hun løp inn til tiden 22,99 og ble første norske kvinne til å løpe 200 meter på under 23 sekunder

Brøt drømmegrense da hun løp inn til tiden 22,99 og ble første norske kvinne til å løpe 200 meter på under 23 sekunder 30. januar: Satte norsk innendørsrekord med tiden 51,57 på 400 meter

Satte norsk innendørsrekord med tiden 51,57 på 400 meter 6. februar: Slo sin drøyt ukegamle rekord og løp inn til ny norsk rekord på 400 meter med tiden 51,05

Før årets sesong var Jægers personlige rekord på 400 meter innendørs på 52,33, satt i Bærum Idrettspark i februar 2023. På en ukes tid har hun senket den med 1,28 sekunder.

Med tiden fra 30. januar hadde hun allerede klart kravet til innendørs-VM i Glasgow i starten av mars. Senere i sommer kommer også et EM og deretter OL i Paris.

– Hun skal slippe å være medaljekandidat i verken EM eller OL. En veldig spennende sesong for unge norske utøvere, med tanke på at man har et EM i Roma som går veldig tidlig i sesongen – helt i starten av juni. For å hevde seg i EM er det viktig å vise form allerede nå. Det synes jeg er spennende og lovende, sier Rodal.