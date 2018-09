Iversens ferske VM-grep: Setter broren på lønningslisten

– Det er vel en liten ti prosents stilling og et ledd for å ta et sekund eller to på konkurrentene. Han får et femsifret beløp i året. Men hvis det blir resultat av det, så får han for strevet med bonuser. Han får ikke mye, men han synes det er artig han også, sier 27-åringen til NRK.

Oppmann

Det er to år yngre Mats (25) som skal hjelpe Emil Iversen å ta de ekstra sekundene på konkurrentene til vinteren.

Det handler om å teste og smøre ski, han skal delta på trening, stå klar med tørre klær, lage mat når det trengs, kjøre bilen. Rett og slett sørge for at Iversen restituerer og trener best mulig. En slags oppmannsrolle.

NY HJELPER: Mats Iversen, her fra et NM-renn på Lygna i 2017. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Brorens engasjement varer hele sesongen. Mats Iversen går på skole ved siden av og brødrene kommer til å legge til rette for at den nye rollen fungerer optimalt for alle.

– Han har satset aktivt, vet mye om hvordan langrennslivet er og er veldig fornøyd med dette selv. Han får være med i smøretraileren og gjøre tester gjennom vinteren. Han kommer til å lære mye også.

Landslagssjef Vidar Løfshus er positiv til Iversens grep og påpeker at skiløpere i lang tid har fått hjelp av sine nærmeste til «testing og slike ting».

– At han får penger av broren sin er solidarisk av Emil. Da har vi det godt i skiforbundet, når han har råd til å ansette folk, sier Løfshus og smiler.

Saken fortsetter under bildet.

GLADE TRØNDERE: Emil Iversen og Vidar Løfshus, her fra en Tour de Ski-etappe i 2016. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Brukbar OL-sesong

Iversens fjorårssesong ble helt grei. Han åpnet med en 15. plass totalt i mini-touren i verdenscupåpningen og fulgte opp med en femteplass på sprinten i Lillehammer helgen etter.

Etter det havnet han stort sett et sted mellom 10. og 20. plass i konkurransene han stilte opp i, før den 15 kilometer lange fellesstarten i Oberstdorf under Tour de Ski.

Der tok han sin første pallplassering for sesongen - og havnet like gjerne helt på toppen. Han noterte seg for topplasseringer før OL og tok en åttendeplass på sprinten under lekene. På femmila i Pyeongchang ble han nummer ti.

– Enda viktigere uten trønderbasert trener

Nå har han altså bestemt seg for å ta broren med på laget for å heve seg enda litt mer. Iversen erkjenner - etter å ha hørt Løfshus' mening - at «man begynner å bli litt bortskjemt», men gjentar at han gjør dette for å bli best mulig.

– Jeg synes det er stas å få jobbe tettere med broren min. Og så får han kommet mer på innsiden. Forhåpentligvis er det en investering som er verdt det. Vi har jo ikke trener i området heller.

– Men jeg hadde sikkert gjort det selv om vi hadde hatt en trener i Trøndelag. Men nå er det kanskje enda viktigere. Vi trønderne skulle ønske at det var en trener bosatt i nærheten, sier Iversen.

