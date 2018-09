Hetland om den tøffe landslagssparkingen: Angrer ingenting 

Nå har Tor-Arne Hetland søkt, fått tilbud om, og tatt jobben som sportslig leder ved Meråker videregående skole for å omskolere kinesiske kajakkpadlere, roere og løpere om til langrennsutøvere som skal prestere under OL i 2022 på hjemmebane i Beijing.

– Jeg har fått flere henvendelser, men jeg synes det ble riktig å gjøre dette i stedet for å gjøre noen ting på verdenscupnivå, svarer Hetland når NRK konfronterer ham med opplysninger om at han skal ha fått en henvendelse fra det italienske skiforbundet.

Les større sak: Slik har Hetlands jobbliv blitt snudd på hodet

Den tidligere landslagstreneren er i gang med et nytt jobbeventyr. På veien dit har han også lagt bak seg et offentlig, og for mange, tungt brudd med sin tidligere arbeidsgiver. Et brudd han kun har uttalt seg om én gang da Adresseavisen intervjuet ham under St- Olavsloppet i slutten av juni.

Saken fortsetter under bildet.

NY JOBB: Tidligere landslagstrener Tor-Arne Hetland møter NRK til intervju inne på styrkerommet til Meråker videregående skole. Her skal han være tilknyttet et Kina-prosjekt i fire år. Foto: Mikal Emil Aaserud / NRK

Kunne ikke fortsette

Etter et eventyrlig OL i Pyeongchang i Sør-Korea i februar, kom utøvermisnøyen med landslagstreneren til overflaten.

I evalueringen fikk Hetland svært tøffe tilbakemeldinger fra allroundløperne om både kommunikasjon og lederstil.

Det ble til slutt konkludert med at han ikke kunne fortsette. Før sommerferien kom en melding om at 44-åringen og skiforbundet – ett år før Hetlands kontrakt gikk ut – hadde avsluttet arbeidsforholdet.

Han vil ikke prate om hva som er hans beste minner fra tiden som landslagstrener – og selv når NRK påpeker at flere trolig lurer på hvordan han har hatt det, ønsker han ikke svare på spørsmålet.

– Det som har vært, det har vært. Nå ser vi fremover, sier han kort.

MÅTTE GÅ: OL-gull i stafett var ikke nok til at landslagsløperne ville beholde Tor-Arne Hetland som trener. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Uberørt

– Du sa til Adresseavisen at du synes situasjonen med at du måtte gå var helt grei. De aller fleste ville ikke vært uberørt av at en slik situasjon oppstod ...?

– Det kan jeg skjønne andre på. Men vi vet at i idrett er det ofte sånn. Ting går videre. Nå tenker vi fremover.

– Men er du uberørt av dette?

– Ja.

– Angrer du ikke på noen ting?

– Nei.

– Hvis du spoler tiden tilbake, så kunne du ikke gjort noe annerledes?

– Bestandig ..., sier Hetland – og blir avbrutt av en mann i styrkerommet der vi gjør intervjuet. Han tenker noen sekunder og fortsetter:

– Det som har vært, har vært. Og jeg ser fremover.

– Ordknapp og profesjonell

NRK spør landslagssjef Vidar Løfshus hvorfor Tor-Arne Hetland er så ordknapp som han er.

– Det tror jeg handler om at vi egentlig er enige om at vi ikke skal si så mye om det og holder det internt, sier han.

Han avviser at det foreligger en form for taushetsklausul i sluttpakken som Hetland fikk med seg da han gikk fra skiforbundet.

– Han vil ikke si noe om det som har skjedd, hva vet du om hans vurdering av prosessen i vår og sommer?

– Det er Tor-Arne i et nøtteskall. Han er ordknapp på sånne ting. Han er profesjonell som arbeidstaker og han var proff som utøver.

Hetland svarer at man «lærer så lenge man lever» gjennom sine ni år som trener (Canada, Tyskland, Sveits og Norge) på verdenscupnivå, på spørsmål om det er noe av det han lærte på tampen av sist sesong han kan ta med seg inn i en ny jobb.

SPRÅKUTFORDRING? Tor-Arne Hetland inne på sitt nye kontor på skolen på Meråker videregående skole. Her tester han sitt kinesiske vokabular til ære for NRK. Ansiktsuttrykket forteller alt: Han har en vei å gå Foto: Mikal Emil Aaserud / NRK

Kun i bokform

Når NRK spør om Hetland noen gang kommer til å gi sin versjon og opplevelse av prosessen som førte til at han måtte gå av, antyder den tidligere landslagstreneren – riktignok lettere humoristisk – at det kun skjer i bokform.

Han svarer «nei» på spørsmål om han føler behov for å fortelle sin versjon.

– Kommer du til å være trener i Norges Skiforbund (NSF) igjen?

– Det å være trener i NSF ... Alle som jobber med utøvere på forskjellige nivå, er trener i NSF. Det kan godt være jeg kommer til å jobbe med utøvere i Norge også de neste årene. Allerede her i Meråker hjelper jeg gjerne utøvere som spør om jeg kan være med dem på en økt eller om jeg vil sparre med en av trenerne.

– Men er det fortsatt en drømmejobb å jobbe med eliteutøverne i NSF?

– Hva fremtiden bringer, det får vi se.

– Men er det ikke en drømmejobb fortsatt?

– De fleste drømmer kommer til endes ...

– Er du ferdig som trener?

– Hva fremtiden bringer, det får vi se, sier Tor-Arne Hetland.