– Tungt, vondt og helt pyton, beskriver Klæbo.

Etter en periode med sykdom ble han tirsdag erklært friskmeldt av landslagstrener Arild Monsen. Onsdag kveld stilte han opp på «Brå-testen».

En fullstendig utkjørt Klæbo ble klokket inn til 15. plass på tiden 20 minutter og 42 sekunder. Det er 35 sekunder bak hans personlige rekord fra i fjor.

Fjorårets suverene langrennsløper ble slått med hele 2.36,7 av landslagskollega Didrik Tønseth, som vant testløpet.

– Dette er kanskje noe av det hardeste vi kjører i løpet av høsten, og å få den rett etter en periode med lite trening var ikke spesielt deilig, erkjenner han.

– Hvor tøft var det?

– Helt fryktelig. I fjor gikk det ganske greit, da hadde jeg litt greie bein. I dag var det krig, Didrik Tønseth hentet meg på et blunk. Jeg hang på kanskje i én meter før jeg innså at det var et annet nivå enn jeg var på. Så jeg er glad det er to måneder til sesongstart.

IKKE BEKYMRET: Johannes Høsflot Klæbo tror noen uker med trening skal bringe ham tilbake på normalt nivå. Foto: Mikal Emil Aaserud / NRK

Utviklet av Oddvar Brå

Testen er ikke en hvilken som helst test. Det var tilbake i 2006 at den gamle skikongen Oddvar Brå utviklet den, primært for langrennsutøvere å gjennomføre i Bymarka i Trondheim. En fem kilometer lang løype med høydeforskjell på 207 meter.

Den skulle gi en god indikator på fysisk kapasitet. I årene som fulgte har flere trondheimsbaserte landslagsløpere i langrenn vært blant dem som har brukt testen, som gjennomføres drøye to måneder før alvoret i verdenscupen starter.

Til tross for opplevelsen, vil ikke Klæbo overdramatisere:

– Jeg har trukket ei tann, vært litt forkjølet og fått alt på en gang. Det er ikke artig der og da, men man må bare ta livet med et smil og prøve å gjøre andre ting, sier han.

BEST I TEST: Didrik Tønseth har alltid vært god i Brå-testen, men aldri bedre enn i år. Foto: Mikal Emil Aaserud / NRK

– Blir å regne med

– Hadde det vært første november nå, så hadde jeg vær mer skeptisk. Men det er tross alt september, og jeg har fått gjort en god jobb i sommer, så en liten downperiode vil man få. I fjor kom den litt tidligere, i år kom den litt senere, men forhåpentlig har det ingen betydning, sier han.

Tønseth, som satte pers med to sekunder, er heller ikke bekymret for mannen som vant tre OL-gull og verdenscupen sammenlagt i fjor.

– Han har vært sjuk i mange uker, og så er det kanskje ikke det løpet som passer ham best, så jeg tror at når han får trent bra ut høsten, så blir han å regne med igjen, sier Tønseth til NRK.