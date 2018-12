Iversen varsler mer kynisme: – Må kanskje trosse ønsker fra øverste hold

Han begrunner valget – hvor han sannsynligvis tar seg en lang periode med konkurransefri – med at han «må være kynisk, tenke på seg selv og hele tiden gjøre det som er best for ham de neste månedene til VM».

Iversen forteller at han nå ikke bare kan sette seg i sofaen, glede seg og tro at han kommer til å hente medaljer. Det viktigste blir å passe på belastningen og sørge for nok trening, melder det som er Norges beste skiløper i øyeblikket.

Tar trolig renn-fri

GA ALT: Emil Iversen, her underveis i minitouren på Lillehammer søndag. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

For når han stiller på startstreken kommende helg er det som verdenscupleder. Den gule trøya, det synlige beviset på akkurat dét, kjennes stort å bære, innrømmer han. Søndag går han stafett, kanskje som ankermann.

Suksessen de to første verdenscuphelgene gjør også noe med roen hans. Han går distansen lørdag og stafetten søndag på Beitostølen. Så blir det trolig renn-fri, selv om det gjenstår én helg med konkurranser i Davos før juleferien. Dit vil ikke Iversen.

Må kanskje trosse ønsker fra øverste hold

Selv om det venter en sprint i fristil i Davos. Det er det andre av fem uttaksrenn til VM i Seefeld i februar. Han tror ikke ledelsen, blant annet sprinttrener Arild Monsen, liker det som kan bli valget hans.

SPRINTTRENER PÅ LANDSLAGET: Arild Monsen, her avbildet under langrennsåpningen på Beitostølen for snart tre uker siden. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Dersom jeg står over Davos, er det en sjanse jeg tar. Jeg vet det er et av de viktige uttaksrennene for VM-sprinten, men jeg tror det er det beste med tanke på resten av sesongen. Det er et ledd i å være mer kynisk, og da må man kanskje trosse ønsker fra øverste hold noen ganger, sier Iversen – og legger til:

– Nå har jeg vist ganske mye. Da kan man står over noen skirenn og være tøffere sånn sett. Det er en luksus med gode resultater. Da kan man være mye mer kynisk.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra sprinttrener Arild Monsen hele uken, uten å lykkes med det.

En annen Iversen

Til Tour de Ski mellom 29. desember og 6. januar er han imidlertid tilbake i verdenscupsirkuset. Etter dét er ikke hele planen lagt for perioden frem til VM i Seefeld som begynner 21. debruar, men det er uttaksrenn til både 15 kilometeren i Otepää i januar og flere uttaksrenn til sprint.

På spørsmål om han har endret seg på punktet som «handler om å gå alt», svarer Iversen slik:

– Det er som jeg har sagt hele tiden. Det er en annen Emil Iversen på start. Jeg er mer robust, mer voksen og en mer gjennomtrent skiløper. Det at jeg har på meg den gule trøya nå er et virkelig bevis på at det jeg har sagt stemmer. Jeg får igjen for strevet, sier Iversen – og smiler godt.