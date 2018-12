– Jeg er veldig flink til å skryte, men jeg var klar for å gi ham en kraftsalve. Jeg blir ikke langsur og vet at han står på og gjør så godt han kan. Men det er lov å si ifra hvis det blir dårlig, sier Emil Iversen – om sin egen smører.

– Vurderte du å stoppe?

– Jeg var nære. Jeg vurderte å stoppe foran kameraet, knekke skiene i to, knekke staven i to, gå rett til høyre og aldri komme tilbake. Det skal jeg innrømme, det var nært, sier Iversen og legger til:

– Jeg er glad jeg ikke gjorde nå, da hadde jeg angret litt, for det ble ganske bra, sier 27-åringen – og sikter til at han faktisk endte på tredjeplass til slutt. Mer om den bragden litt senere...

VILLE KNEKKE SKIENE: Iversen var meget oppgitt over sin egen smører etter målgang.

Spurtet inn til tredjeplass

For Meråker-gutten skulle egentlig sørge for en skikkelig thriller mellom ham selv, Didrik Tønseth og Sjur Røthe på dagens jaktstart. Trioen gikk ut nærmest likt fra start. Men noen spenning de tre imellom skulle det ikke bli.

Trioen ble fort til to da Iversen nærmest stoppet opp ute i løypene. Han hadde ikke ski til å fortsette med lagkompisene. Forklaringen er for mye klister og altfor «aggressiv» smurning, ifølge Iversen. Det endte med at han slapp seg ned til forfølgergruppen.

Der ble han helt til det skulle spurtes om den aller siste pallplassen bak Tønseth og Røthe. Iversen valgte et spor helt til høyre og gikk det han maktet mot en rekke sterke løpere. Til slutt viste han enorm styrke ved å faktisk kapre tredjeplassen.

TREDJE: Selv med dårlige ski spurtet Iversen inn til tredjeplass på Lillehammer.

– Stolt og rørt

Ikke bare havnet han – mot alle odds – på pallen. Han sikret seg også den gule sammenlagttrøya, beviset på at han nå er den beste skiløperen i verdenscupsirkuset.

– Jeg er stolt og rørt over det. Det er uvirkelig at Emil Iversen fra Meråker skal ha den gule trøya... Er det mulig? Det er så stort for meg, sier Iversen selv.

– Akkurat etter rennet i dag var Emil forbannet. Men det tror jeg gikk fort over. Det er klart, det er veldig få som kler gult så godt som han, sier allroundtrener Eirik Myhr Nossum til NRK.

– Og det er veldig deilig å få den på en norsk drakt. Vi så det etter Kuusamo at det faktisk var mulig. Det er om å gjøre å klare å beholde den fremover, sier han.