Mammas melding etter Iversens VM-grep: «Må du bli så kjepphøy?»

I hvert fall hvis man skal tro mamma Unni Iversen. Hun er på plass som tilskuer under verdenscupen på Lillehammer og forteller at hun først trodde dette var noe bare eldstesønnen ønsket.

– Det sa jo pappa Ole Morten også. «Er det virkelig nødvendig?». Jeg sa «trenger du virkelig det? Må du bli så kjepphøy og ha en tjener?». Men jeg skjønte fort at det ikke handlet om det, sier mamma Iversen og flirer.

«Vinn-vinn»

Hun snakker om Emil Iversens VM-grep som NRK omtalte i høst. 27-åringen lønner lillebror Mats med et femsifret beløp i året for å være skitester, delta på trening, være sjåfør, kjøre.

FIKK JOBB AV BROREN: Mats Iversen, her fra et NM-renn på Lygna i 2017. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Enkelt og greit bidra til at Iversen trener og restituerer bedre. Årets sesongstart viser at dét og andre grep har hjulpet.

Nå forklarer moren hvorfor hun snudde fra å være skeptisk til svært positiv.

– Mats hadde så lyst. Jeg var redd den eldste skulle utnytte den yngste, men Emil er så raus og han gir. Det ble veldig bra det der. Mats ser det også som en mulighet. Han studerer jo i den retningen. Han får være skitester i Tour de Ski og VM. Det er kjempestas. Det er vinn-vinn, sier Unni Iversen.

Norges beste skiløper?

DAGENS BESTE NORDMANN: Emil Iversen på pallen bak italienske Federico Pellegrino og foran Alex Harvey på tredjeplass. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Hun har akkurat sett sønnen fortsette der han slapp i Kuusamo sist helg. Iversen ble beste nordmann med sin andreplass på fredagens skøytesprint. Han trekker fortsatt frem ansettelsen av broren som ett av flere viktige tiltak for at det går svært bra i år.

For sesongen har så langt vært en lek for 27-åringen fra Meråker. På den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen vartet han opp med to pallplasser. Deretter én fjerdeplass og en pallplass under verdenscupåpningen i Kuusamo sist helg.

Og på åpningsdistansen av mini-touren på Lillehammer fredag, havnet han igjen på podiet. Han svarer «ja, akkurat nå» på spørsmål om han er Norges beste skiløper på herresiden.

Iversen-show på pressekonferansen

Hovedpersonen selv var i strålende humør da han møtte til pressekonferanse etter pall-løpet. Emil Iversen fleipet med omtrent alt. Fra julefest på samfunnshuset i hjembygda i Meråker, selvtilliten utenfor sporet, som ifølge ham var dårlig.

AUTOGRAFSKRIVING: Etter andreplassen fredag ville flere unge og håpefulle ha autografen til Iversen. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Han fikk frem smilet hos journalistene da han omtalte Calle Halfvarsson som «Kalle Klovn» og deretter mente svensken egentlig er en «godgutt», selv om han ødela både staven og konkurransen for Johannes Høsflot Klæbo på fredag.

Så fortalte Iversen hvordan glassverandaen i huset hans i Meråker hadde skapt litt mas den siste tiden. Den hadde blitt revet ned på grunn av storm...

Slapp å gjemme seg...

Iversen rundet av showet med å fortelle at lagkompis Klæbos reaksjon etter stavknekken fredag kunne minne om skistjernens reaksjon da Emil Iversen falt under lagsprinten i Lahti-VM 2017. De to var på lag sammen. Medaljen glapp med det fallet.

– Heldigvis var det ikke min feil i dag. Da slapp jeg å gjemme meg for Kåre (morfar Klæbo) og hele teamet, sier Iversen fleipende.

Skal gå 15 kilometer i VM

For hans egen del var han svært godt fornøyd med å ha gjort en solid prolog og kaller prestasjonen for «et skremmeskudd» for konkurrentene. Iversen har ikke sin aller største styrke i fristil, men beviste fredag at han behersker VM-øvelsen svært godt. En andreplass i det første uttaksrennet lover bra for fremtiden.

TIDELER BAK VINNEREN: Emil Iversen spurter inn til andreplass bak Federico Pellegrino på fredagens sprint. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

På spørsmål hva han selv tror han har VM-billett til, svarer han slik:

– 15 kilometer klassisk skal jeg gå. Sprinten er en bonus. Jeg får bare fortsette den gode jobben jeg har gjort. Spise, trene, sove og slappe av. Det er ikke noe mer hokus-pokus enn det, sier Iversen – og forlater pressesenteret for å forberede seg til lørdagens 15 kilometer fristil intervallstart.

Den begynner klokken 12.15 og den ser du på NRK 1.