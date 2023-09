Både italienske Gazzetta dello Sport, La Repubblica og Sport Mediaset melder om den positive dopingtesten.

Testen skal ha blitt gjennomført 20. august etter kampen mellom Udinese og Juventus i Serie A. Juventus-spiller Pogba tilbragte hele kampen på benken.

BENKET: Pogba skal ha testet positivt etter en kamp 20. august der han satt på benken. Her avbildet på Juventus-benken i april i år. Foto: MASSIMO PINCA / Reuters

Verken Juventus, den italienske ligaen eller antidopingmyndighetene i Italia har bekreftet den positive prøven. Pogba har heller ikke selv uttalt seg om hendelsen.

Ifølge Sport Mediaset blir 30-åringen nå rutinemessig midlertidig suspendert. Han har tre dager på seg til å be om en ny analyse av dopingprøven.

– Sjokkerende

Dersom den positive dopingtesten blir bekreftet, kommer Pogba til å bli straffet av den nasjonale antidopingdomstolen i Italia. Utestengelsen i dopingsaker er på to til fire år.

– Jeg ble nesten litt sjokkert her. Måten det skjer på er også ganske spesiell ettersom han dette skjedde etter en kamp mot Udinese som han ikke spilte, sier Endre Lübeck, kommentator i TV 2.

LITE SPILLETID: Pogba ble byttet inn etter 66. minutter mot Bologna 27. august. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Han har i flere sesonger kommentert Serie A for Strive.

– Det er mildt sagt sjokkerende, spesielt siden det er en såpass stor profil. Det er sjelden det er dopingsaker i fotballen, så når det først skjer, er det med en av de største stjernene i verden, sier Lübeck.

Pogba har slitt med skader de siste årene og spilte kun seks seriekamper for Juventus forrige sesong. Denne sesongen har han spilt to av tre kamper i Serie A.

Franskmannen har tidligere spilt for Manchester United, og har vært på det franske landslaget siden 2013. Han var blant annet med på å vinne VM-gull med Frankrike i 2018.

– Når dette nå kommer, er det nesten litt symbolsk med tanke på hvordan den karrieren har falt de siste årene. Han var en verdensstjerne og en nøkkelspiller på et Juventus-lag som var blant de beste i verden. Han er ikke i nærheten av den Pogba vi har sett før, sier Lübeck.

STJERNER: Pogba spilte med Cristiano Ronaldo i Manchester United. Her i mars 2022. Foto: CRAIG BROUGH / Reuters

Ble truet med pistol

Det er ikke bare skadeproblematikk som ar preget Pogba i senere tid. I mars 2022 ble han truet med pistol og forsøkt presset for om lag 130 millioner kroner.

I et intervju med Al Jazeera publisert mandag, forteller han om hendelsen. Han pekte ut sin egen bror som en av gjerningsmennene, og skal også ha vitnet mot ham.

– Penger forandrer mennesker. De kan ødelegge en familie. Penger kan starte en krig, sier han i intervjuet.

Han forteller at hendelsen preget han såpass at han vurderte å legge skoene på hylla for godt.

– Det hendte at jeg tenkte at jeg ikke lenger vil ha noen penger. Jeg vil ikke spille mer. Jeg vil bare være med normale mennesker som elsker meg for den jeg er, sier han.