Storkjøpenes fall

De kaller dem galácticos, fotballspillere som er så gode at de kunne kommet fra en annen galakse. Ordet ble kjent like etter årtusenskiftet, da Real Madrid kjøpte navn som Luís Figo, Zinédine Zidane, Ronaldo, David Beckham og Cristiano Ronaldo.

Da nettsiden The Bleacher Report rangerte tidenes dyreste kjøp justert for inflasjon i 2015, sto de hvitkledde bak fem av de største seks. President Florentino Pérez var stolt av dette.

Så klart skulle stjernene til Madrid. Så klart var de dyreste også de beste.

Men siden 2015 har ikke Real Madrid slått noen rekorder. Storkjøpene er nesten forduftet. På dagens liste over de 12 dyreste i historien har Pérez bare én spiller. Dette er en god ting for ham, for listen røper også noe annet.

Flere av spillerne som har kostet mest, har floppet også totalt.

Utlån og billigsalg

Oversikten er hentet fra Transfermarkt, nettsiden som oftest brukes når medier omtaler overgangssummer.

De 12 dyreste i historien Ekspandér faktaboks 1. Neymar (til PSG) – €222 millioner 2. Kylian Mbappé (PSG) – €180 millioner 3. Ousmane Dembélé (Barcelona) – €140 millioner 4. Philippe Coutinho (Barcelona) – €135 millioner 5. João Félix (Atlético Madrid) – €127,20 millioner 6. Enzo Fernández (Chelsea) – €121 millioner 7. Antoine Griezmann (Barcelona) – €120 millioner 8. Jack Grealish (Manchester City) – €117,5 millioner 9. Cristiano Ronaldo (Juventus) – €117 millioner 10. Eden Hazard (Real Madrid) – €115 millioner 11. Romelu Lukaku (Chelsea) – €113 millioner 12. Paul Pogba (Manchester United) – €105 millioner

Alle disse har skjedd fra og med 2016. Og tabbene florerer. Fire navn er lånt bort eller solgt billig: Coutinho, João Félix, Griezmann og Lukaku. Pogba forlot United gratis. Hazard har nesten bare vært skadet. Den eneste klare suksessen er Mbappé.

Hvorfor er de dyreste kjøpene ofte så dårlige?

På listen over de 12 dyreste spillerne har Real Madrid kun Eden Hazard. Foto: PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Én teori er at prislappen legger for mye press på spilleren. En annen er at nesten alle er angripere, og det er vanskeligere for disse å gli inn i et nytt lag enn det er for forsvarere og keepere.

Men en vel så viktig faktor er at prisene ofte har vært langt over markedsverdi. Klubbene som betaler for mye, er gjerne de samme som ikke vet hva de driver med.

Angripere er overpriset

De fire høyeste summene er for eksempel betalt av Paris Saint-Germain og Barcelona. Begge har slitt med kaotisk klubbdrift.

PSG, som eies av Qatar, sjokkerte fotballen ved å betale Neymars utkjøpsklausul i 2017. Som PR-kupp har han og Mbappé levert, men ingen rasjonell klubb ville betalt så mye for én spiller. Og selv om duoen herjer i ligaen, har de ennå ikke vunnet mesterligatittelen PSG drømmer om.

Barcelonas tre kjøp på listen ble gjort under deres tidligere president Josep Maria Bartomeu. Her sammen med Antoine Griezmann. Foto: Emilio Morenatti / AP

Barcelona? De tre kjøpene på listen ble gjort under Josep Maria Bartomeu, den verste presidenten i klubbens historie. Laget ble gradvis verre, og da Bartomeu sa opp i 2020, hadde katalanerne en gjeld på mer enn 11 milliarder kroner.

Lite indikerer at slike kjøp er fornuftige. I 2009 kom Soccernomics, en bok av journalisten Simon Kuper og økonomiprofessoren Stefan Szymanski, som hevdet at overgangssummer har lite å si for hvor lag havner på tabellen. Boken fant ut at lønninger betyr mer: Dette frister gode spillere, og gjør at du kan beholde dem når du først har signert dem.

Boken mente også at angripere er overpriset, og at keepere er underpriset.

Dagens liste over rekordkjøp antyder at Kuper og Szymanski hadde rett. Ser man på fire av de mest suksessrike lagene i Europa de siste seks årene – Real Madrid, City, Liverpool, Bayern – så skulle man tro at de hadde lest boken.

Eden Hazard er Real Madrids dyreste spiller med 115 millioner euro. Foto: ANDY BUCHANAN / AFP

Sprer risikoen

Siden 2014 har Real Madrid bare kjøpt én spiller for mer enn 80 millioner euro, ifølge Transfermarkt, og det var Hazard. City har gjort det én gang i sin historie (Grealish). Det samme har Liverpool med Virgil van Dijk. Bayern har aldri kjøpt en spiller for mer enn 80 millioner euro, ifølge nettsiden.

Disse tallene sier ikke så mye om tidligere regimer, da de ikke tar høyde for inflasjon. Men de forteller en del om hvordan klubbene har blitt drevet de siste seks årene, altså mens tidenes 12 dyreste kjøp er blitt gjort.

Hva har disse klubbene gjort? De har kjøpt flere spillere for mellom 40 og 60 millioner euro. De har fordelt risikoen. De har ikke gamblet på at én stjerne skal slå til. Ofte er signeringene i tidlig 20-årene; de kan bli superstjerner om kort tid.

Det største unntaket er Erling Braut Haaland, som var en galáctico da han kom til City, men som kostet 60 millioner euro grunnet en utkjøpsklausul.

Haaland kostet Manchester City 60 millioner euro grunnet en utkjøpsklausul. Foto: PETER NICHOLLS / Reuters

Disse lagene har også investert i defensive spillere. Liverpool gjorde Alisson til verdens dyreste keeper og Van Dijk til verdens dyreste forsvarer, men begge slo til. City ble en stund latterliggjort for å bruke for mye på backer. Bayerns dyreste kjøp er venstrebacken Lucas Hernández.

Se også på Manchester United. I fjor betalte de mest for vingen Antony, men de beste kjøpene var ballvinneren Casemiro og forsvarshøvdingen Lisandro Martínez.

Og Real Madrid? De har slett ikke savnet sine galácticos.

Stjernene er gratis

Spanjolene har heller ikke hatt råd til å bruke ville summer. De har fått konkurranse fra søkkrike lag i Premier League samt PSG, som har skapt inflasjon i markedet. Pandemien rammet Real Madrid hardt.

Så de siste årene har de stort sett hentet to typer spillere. Den ene er supertalentet: Vinícius Júnior, Rodrygo og Eduardo Camavinga var alle i tenårene da de skrev under, mens Aurélien Tchouaméni var 22 da han kom fra franske Monaco i fjor. Den andre typen er den etablerte profilen som er gratis fordi han står uten kontrakt: Forsvarsspillerne David Alaba og Antonio Rüdiger.

Dette betyr ikke at Pérez er ferdig med superstjerner. De siste årene har medier koblet Real Madrid til Pogba, Mohamed Salah, Raheem Sterling og Mbappé. Men alle ville vært gratis.

Real Madrid vil fortsatt ha galácticos – de vil bare ikke betale for dem.

Kanskje vil dette endre seg om Pérez får sin kjære Superliga, som vil fylle klubbkontoen over natta. Men enn så lenge klarer han seg fint uten. Hans originale galácticos vant én Mesterliga.

Mer nylig har et langt billigere Real Madrid-lag vunnet turneringen fem ganger på ni år.

Og spør du fansen, vil de nok heller ha det slik.