Irritert over endring – må glemme tapet i rekordfart

– Jeg kommer ikke til å sove ett sekund i natt, slår landslagssjef Christian Berge fast.

Han kommer sist av alle ut i pressesonen i Stockholm fredag kveld. Det blir feil å si at skuffelsen etter ettmålstapet har lagt seg ennå. Men det må den gjøre fort.

For i år spilles bronsefinalen på lørdag i stedet for søndag. Dermed må semifinalenes tapende lag, Norge og Slovenia, omstille seg i rekordfart.

– Vi må opp på hesten igjen. I 2016 ble vi nummer fire, det er ekstra surt. Nå kan vi i alle fall spille om en medalje, påpeker Sander Sagosen.

Både mentalt og fysisk vil det kjennes at man har spilt 80 minutter tøff håndball. Derfor blir det restitusjon med massasje, mat og hvile i de drøye 22 timene de har fra kampslutt til fløyta blåser igjen.

FORTVILET: Sander Sagosen la seg ned på gulvet etter tapet. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Irritert over endring

Flere av spillerne liker dårlig at bronsefinalen er flyttet en dag frem.

– For spillernes sikkerhet er det håpløst, mener Gøran Johannessen.

Norge spilte også to dager på rad i hovedrunden, tirsdag og onsdag, og var kritiske.

– Det er vel IHF og EHF i et nøtteskall med to kamper på rad, i alle fall når man spiller en så tøff kamp som vi gjorde mot Kroatia, så er det ikke så ideelt, sier Johannessen, og sikter til Det internasjonale og europeiske håndballforbundet.

– Vi visste det ikke engang, så det var overraskende. Derfor er vi i hvert fall glade for at vi klarte å presse igjennom at vi fikk den tidlige semifinalen, for vi får noen timer mer enn Slovenia, og det er en fordel, sier Gullerud.

NRKs ekspert forstår spillernes frustrasjon.

– Det handler nok om penger. Det blir nok ikke den beste festhåndballen av å spille så kort tid etter en slik kamp Norge hadde, eller etter åtte kamper på to og en halv uke for den saks skyld, mener Håvard Tvedten.

Det europeiske håndballforbundet forklarer overfor NRK at det var arrangøren som ønsket kampen flyttet frem en dag, og at de etter hvert godkjente det.

På arenaen i Stockholm er det møtevirksomhet etter kampslutt, og den svenske arrangøren av mesterskapet har foreløpig ikke besvart NRKs spørsmål om hvorfor.

– Selvfølgelig tøft

Samtidig har spillerne startet jobben med å bli mentalt klare på hotellet et stykke unna hallen.

– Det blir selvfølgelig tøft. Vi mistet muligheten til å spille om gull, så vi må jobbe litt med det, erkjenner Magnus Jøndal like etter kampslutt.

– Det blir selvfølgelig kjempetungt. Jeg personlig har ikke vært i denne situasjonen før, så det blir nytt, forteller Johannessen, som satte Norges siste, avgjørende forsøk i stolpen.

Det har Tvedten. Han bommet på en viktig straffe mot Danmark i EM i 2010.

– De må jobbe strukturert, og tøft mentalt. Det finnes flere teknikker man kan bruke for å klare det, men man bør uansett kort snakke ut om det som skjedde i semifinalen, og lage en felles plan for hvordan man kan bruke mulighetene man har. Det er ikke tid til å gjøre en større evaluering av Kroatia-kampen, og alt fokus må nå snus, råder NRKs ekspert.

VM-plass på spill

En medalje vil være Norges første i EM-sammenheng. De kan også sikre seg direkte kvalifikasjon til VM neste år om de blir nummer tre.

MÅ SNU DET: Landslagssjef Christian Berge fortviler etter semifinaletapet. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

– Det handler om det som ligger i potten i morgen. Så vi må fokusere på det. Og så får vi se hva vi får til, sier Berge.

– Det blir en kollektiv jobb, og der er vi gode. Jeg tror alle vil være veldig innstilt på å gjøre en kjempejobb, mener Gullerud.

– Vi skal gjøre et vanvittig godt forsøk. Vi må hjem og få kvittet oss med skuffelsen her. Vi får lov til å være skuffet i noen timer nå, så skal vi snu, forteller landslagssjefen.