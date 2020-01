Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

7–0 til Norge etter sju minutt knuste ikkje Island i kampen tysdag. Men Norge sleit seg til 31–28 og sannsynleg semifinaleplass.

Semifinalen kan bli klar i kveld, dersom Sverige slår Ungarn. Men det trur ikkje NRKs ekspertar på.

– Nei, seier Magnus Abelvik Rød.

– Nei, seier Håvard Tvedten.

Dermed må vi vente til etter Norges kamp mot Slovenia i morgon for å slå fast at Norge er i semifinale fredag. Ein kamp der Norge har minimalt med tid til å restituere seg til.

Ville hatt ein kviledag imellom

KVILE: – Det er litt knapt, seier landslagssjef Christian Berge om at det er mindre enn eit døgn mellom dei to siste gruppekampane Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

Den avgjerande kampen mot Slovenia går allereie i morgon. Det vil seie at spelarane får berre 22 timar mellom kampane. Det meiner dei norske spelarane er for lite.

– Ja, det er altfor tett. Vi skulle hatt minimum ein dag, helst to, for å restituere oss godt nok, seier Harald Reinkind til NRK.

Den andre gruppa spela ferdig i går, og har dermed ein ekstra kviledag. NRKs Håvard Tvedten er ikkje sikker på om det har så mykje å bety.

– Av og til spelar det ei rolle, av og til ikkje. Vi er langt ute i meisterskapet no, og eg håpar dei norske gutane er godt nok trena til at det ikkje påverkar dei, seier Tvedten.

Dei norske spelarane skal ta isbad i kveld for å få beina klare til kamp igjen.

– Ja, beina skal bli så bra som mogeleg til kampen i morgon, seier Reinkind.

– Ein eller annan har sagt at det skal vere bra, så det er sikkert rett. Det funkar sikkert bra i dag og, seier O'Sullivan.

– Vi har svidd av litt krut

Christian O' Sullivan samstemmer.

– Det likar vi ikkje, seier han. Han visste ikkje at det var ulikt for dei to gruppene. Han meiner det bør vere likt for alle.

– Vi bør ha ein dag imellom. det er best for oss spelarar, for at vi skal halde oss skadefrie. Men så lenge det er likt i vår gruppe, får vi leve med det, seier han.

Trenar Christian Berge er samd med spelarane.

– Eg synest det er knapt. Vi svir av litt krut her (i kampen mot Island), så får vi sjå kva vi får til i morgon, seier han.

Han reknar med at spelarane er litt småslitne.

– Vi spelar mot dei beste laga i verda, og det blir tøft. Men vi må berre gjere rette grep for å vere klare til i morgon.

Knallstart av Norge

ISBAD: Dei norske spelarane skal få skikk på beina med isbad etter den tøffe kampen mot Island. – Det funkar sikkert bra, seier Christian O'Sullivan Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

Opningsminutta mot Island var ein norsk maktdemonstrasjon.

– Eg ser ikkje at Island har særlege sjansar til å kome tilbake i kampen no, sa Håvard Tvedten. Då stod det 11-3, og første omgang var berre halvspela.

Men Island kom tilbake. Sjumålsleiing ved pause blei redusert til tre midt i andre omgang. Men så var det stopp. Norge vann og har minst ni tær i semifinalen. Den siste tåa kan vi få med oss dersom Sverige slår Ungarn seinare i kveld.

– Vi starta heilt perfekt. Vi var fantastisk gode framover, og heldt tett bakover. I andre omgang slit vi med å vinne ein mot ein, og vi bommar for mykje. Kort sagt ein god førsteomgang, og mykje som kan forbetrast i andre, sa Christian O'Sullivan til NRK.

For Island blei det ein kampstarten ein katastrofe. Norge storspela, kontra og redda. Drygt sju minutt etter kampstart stod det 7–0.

Klokka viste 8.48 før Island fekk sitt første mål.

– Vi fekk ein kjempestart, og slapp oss kanskje nedpå etter det. island gir aldri opp, det har dei vist gong på gong. Så gjer vi litt enkle feil som eg ikkje trur vi hadde gjort om det hadde vore jamt, seier Kristian Bjørnsen.

– Er kampen avgjort på 7-0?

– Nei, men vi flyt på den leiinga stort sett heile kampen. det er tungt for Island å jobbe seg inn igjen, men dei er nære.

Nesten islandsk nærkontakt

Norge flaut på leiinga frå dei nesten absurde opningsminutta, men drog ikkje lenger frå. Island heldt avstanden, og ved pause stod det 19–12.

– Dei første minutta av andre omgang er viktige. Då skal vi drepe kampen, sa Rød.

Det gjekk ikkje heilt slik. Island kjempa seg nærmare Norge, og var berre tre mål bak midtveges i omgangen. Ofte kom dei seg lett gjennom det norske forsvaret.

– Får dei kontakt, er dei farlege, sa Tvedten.

Men dei fekk aldri nærkontakt. I dei siste minutta svinga det mellom tre og fem mål norsk leiing. Og Norge drog det i land.

– Vi blei ikkje stressa, men merka at vi måtte gire litt opp for å ikkje ryke på ein smell, sa Harald Reinkind.

Fryktar ingen i semifinalen

Om ein eventuell semifinale seier O'Sullivan at det ikkje betyr så mykje kven som er motstandar.

– Vi veit vi kan slå alle, og fryktar ingen. Det er ikkje mange som kan slå oss om vi spelar som første minutta mot Island, sa han.

Islands keeper Viktor Gísli Hallgrímsson blei kåra til bestemann på bana.



– Vi spela ikkje så bra, men eg fekk nokre redningar, sa han.

Han ser på kampen som ei god erfaring.

– Dei er eitt av dei beste laga i verda, så det var ei spesielt god erfaring for meg og dei yngste.