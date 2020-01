– Vi taper i dobbel overtid, de har straffe i den ene overtiden og vi er ett stolpetreff unna å lede den andre overtiden, og så å si være klare for finalen. Det blir ikke verre enn det her, konstaterte Christian O'Sullivan overfor NRK etter kampen.

DRØMMEN BRAST: De norske håndballherrene var nære sin første EM-finale noensinne, så stakk Kroatia av med seieren. Foto: Vidar Ruud

For med 30 sekunder igjen av den fjerde og siste ekstraomgangen, ble Kroatia avblåst. Norge fikk ballen, men skuddet gikk i stolpen og ut. Kroatia fikk ballen, og med to sekunder igjen på klokka, fant de nettmaskene og vant kampen.

– Jeg har ikke så mange ord, det er tomt, det er surt, det er bitter, det er sånn idrett er, sa en skuffet Sander Sagosen til NRK etter kampen.

– Det er selvfølgelig helt j*****

Og nettopp de marginene var det spesielt en som kjente litt ekstra på. I sluttsekundene av den fjerde ekstraomgangen gikk Gøran Johannesen på skudd. Et skudd som kunne sendt Norge i ledelsen.

– Vi spiller oss frem til en glimrende mulighet med ti sekunder igjen, jeg kommer nok til å ta det skuddet ti av ti ganger også i fremtiden. Skyter innsiden av stolpen og ut, istedenfor innsiden av stolpe og inn, sa Johannesen etter kampen og fortsatte:

– Det er selvfølgelig helt j***** å se at det ikke blir mål. For det er et skudd jeg scorer på 90 % av gangene. Når det ikke går, så er det helt forferdelig.

SKUFFET: Gøran Johannesen var svært skuffet etter å ha bommet på en sjanse i sluttsekundene av den fjerde ekstraomgangen. Foto: Vidar Ruud / NTB sc

Den følelsen kjente også landslagssjefen på etter kampen.

– Det er bare marginer, det er ingen ting annet. Jeg synes synd på gutta, sa Christian Berge i TV 3s studio etter kampen.

Og mens jublende kroater gikk av banen i Stockholm, samlet de norske spillerne seg i en skikkelig, der var det stille.

– Hva skal man si, vi er idrettsutøvere, vi er folk som lever og ånder for å prestere. Når vi ikke vinner håndballkamper, så vet alle hva såta er, og det er ikke så mye å si til hverandre, sa Sagosen etter kampen.

Måtte «nappe» ut skrue av hånden

Kroatias sliteseier kom etter thrilleravslutninger i både ordinær tid og ekstraomgangen, samt en kamp om å ha marginene på sin side.

– Det er mange muligheter begge veier, til at vi kan vinne, men så har de har marginene med seg i de situasjonene i dag og er hakket bedre. Det er selvfølgelig kjedelig, forteller Magnus Jøndal.

SKRUE I HÅNDEN: Torbjørn Bergerud fikk en skrue i hånden, og måtte nappe den ut før ekstraomgangene. Foto: Vidar Ruud

Samtidig ble det også dramatisk for en av de norske spillerne i en av kampens pauser.

Norge scoret med 20 sekunder igjen av den andre omgang og sikret forlengelse av semifinalen.

Da kom beskjeden fra indre bane om at Norges målvakt, Torbjørn Bergerud, ble hastet til garderoben med skade.

– Det er bare et lite sår. Det var en skrue som lå i mål som jeg satte hånda ned på, som ble sittende fast. Vi måtte nappe den ut, men det går fint, kunne Bergerud fortelle etter kampen.

Bergerud kom tilbake i kampen, men kunne ikke redde norsk avansement til finalen.

Norge møter taperen av semifinalen mellom Spania og Slovenia i bronsefinale i morgen.