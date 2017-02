Johaug utestengt i 13 måneder

Saken oppdateres!

Det bekrefter Norges idrettsforbund i en pressemelding.

Der står det at NIFs domsutvalg har i dag, fredag 10. februar, avsagt dom i saken Antidoping Norge har anlagt mot Therese Johaug.

Der kommer det frem at Johaug er utestenges i 13 måneder. Dermed rekker skistjernen OL i 2018 i Pyeongchang.

NRK har vært i kontakt med Johaug, men hun ønsker ikke å kommentere saken ennå.

– Ikke tatt stilling til anke

Det har de siste månedene vært knyttet stor spenning til domsutvalgets avgjørelse i Johaug-saken, som er den mest omtalte dopingsaken i norsk idrettshistorie.

Dette sa Johaug i går, før hun visste hva dommen ville bli:

– Jeg håper jo på at jeg kan bli frikjent, men jeg vet jo at det skal holde hardt og jeg er realistisk oppi dette, og jeg har i bakhodet at jeg kan gå ett år og jeg kan få 14 måneder, så det er vanskelig å si egentlig. Jeg vet på en måte at juristene klarer å se på jussen og dømme ut fra den settingen som jeg var i, så det blir spennende å se.

– Har du tatt stilling til hva du eventuelt vil anke?

– Nei, det har jeg ikke tatt stilling til ennå. Først må jeg bare se hva jeg får, og så får jeg ta en evaluering når jeg har fått pratet med Christian og folkene rundt med.

– Det har enormt stor betydning for min del

Hverken leder Ivar Sølberg eller de andre medlemmene har vært å se i media etter at de i slutten av januar ledet den muntlige høringen på Ullevaal stadion, der Johaug kjempet en innbitt kamp for å slippe straff i dopingsaken mot henne.

Under høringen ble Johaug svært preget da hun snakket om hvor mye hun fryktet en lang utestengelse.

28-åringen forklarte at det for eksempel ville være en stor forskjell på en straff på 12 og 14 måneder.

– Det har enormt stor betydning for min del. Får jeg 12 måneder kan jeg konkurrere på Beitostølen, men blir det 14 måneder, mister jeg hele forsesongen og oppladningen til OL, sa Johaug under høringen.

Johaug om ventetiden før dommen Du trenger javascript for å se video.

Fant 13 nanogram i kroppen

Det har nå gått fire måneder siden den positive dopingprøven sendte sjokkbølger gjennom idrettsverdenen.

Johaug testet positivt på det forbudte stoffet clostebol i september, men 28-åringen har hele tiden hevdet at hun fikk i seg stoffet gjennom leppekremen Trofodermin under et høydeopphold i Italia.

Det ble funnet kun 13 nanogram per milliliter i dopingprøven til Johaug, noe som bidro til at Antidoping Norge trodde på skistjernes forklaring.

Men Antidoping Norge har uttrykt at Johaug ikke gjorde det hun kunne for å unngå å få et forbudt stoff i kroppen, og at hun derfor måtte utestenges i 14 måneder.

Johaugs advokat mener derimot at hun oppfylte sine forpliktelser ved å spørre landslagslegen Fredrik S. Bendiksen, som senere har tatt på seg all skyld.