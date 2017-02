– Jeg synes det er tullete, rett og slett. Det er vanskelig å skjønne, sier Marit Bjørgen når NRK møter henne på VM-oppladning i Davos tirsdag.

Hun snakker om dopingdommen mot Therese Johaug. Johaug ble fredag dømt til 13 måneders utestengelse fra idretten etter at hun 16. september i fjor avla en dopingprøve som inneholdt det forbudte anabole steroidet clostebol.

Johaug forklarte at hun fikk i seg stoffet via en leppekrem, og ble av domsutvalget i Norges idrettsforbund trodd på dette.

Ikke prestasjonsfremmende

Dommen legger dessuten til grunn at dosen Johaug hadde i kroppen ikke hadde prestasjonsfremmende effekt.

Når Johaug først blir trodd på at hun ikke har jukset bevisst, og heller ikke har hatt en prestasjonsfremmende effekt, synes Bjørgen det er vanskelig å forstå at sanksjonen er 13 måneders utestengelse.

– Therese blir trodd, hun har vært uheldig og fått det i seg gjennom en salve hun har på leppene. Likevel får hun 13 måneder. Det sier litt om rettssikkerheten vår. Vi har ingen ting å stille opp med, sier Bjørgen til NRK.

GODE VENNINNER: Marit Bjørgen skulle gjerne vært mer til stede for Therese Johaug. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Mister alt

– De skjønner saken hennes, men uansett får du 13 måneder og mister alt du har rundt deg, dine lagvenninner og muligheten til å bruke Olympiatoppen, påpeker Bjørgen.

Linda Hofstad Helleland, som er visepresident i Det internasjonale antidopingbyrået WADA, ønsker ikke å kommentere saken nå, ettersom WADA er en av instansene som fortsatt kan anke Johaug-dommen.

Selv har Marit Bjørgen møtt Johaug noen ganger gjennom vinteren.

– Jeg har hatt noen økter med Therese, og jeg har hatt henne hjemme hos meg på lunsj, forteller hun.

VITNET: Marit Bjørgen avla vitneforklaring da Johaug-saken var oppe til høring. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ville vært mer til stede

Johaug kan som kjent ikke delta i organisert trening, men Bjørgen og Johaug kan trene sammen på eget initiativt.

Bjørgen har likevel et snev av dårlig samvittighet overfor venninnen.

– Det har vært litt med at man er mye på farten og ikke har fått vært helt til stede for Therese, jeg synes det har vært litt vanskelig til tider. Jeg hadde ønsket å kunne være der mer for henne, sammen med henne, sier Marit Bjørgen.