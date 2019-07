Innstilt til sjakkstyret – trekker seg i protest

– Jeg synes ikke opprettelsen av Offerspill er i tråd med gode demokratiske prinsipper, sier Skjelstad til NRK.

Skjelstad var en av fire nye som var innstilt til styret i NSF, men han har meldt fra om at han ikke lenger er interessert.

– Det har ikke bare med Offerspill å gjøre. Jeg har vært imot avtalen hele tiden, sier Skjelstad.

Den omstridte sponsoravtalen med spillselskapet Kindred skal stemmes over på kongressen førstkommende søndag.

Magnus Carlsen har i forkant av kongressen opprettet klubben Offerspill, som med sine 41 delegater får en tung stemme på kongressen. Carlsen har fått kritikk for å betale for de 1000 første medlemmene som meldte seg inn.

TREKKER SEG: Erling Skjelstad fra Trondheim Sjakkforening. Foto: Privat

Håper på komplett forslag før kongressen

Valgkomiteleder Jøran Aulin-Jansson jobber med å finne en ny kandidat etter å ha fått beskjeden forrige helg.

– Jeg syns det er synd, i den forstand at jeg tror han hadde vært et verdifullt medlem av det kommende sentralstyret. Jeg har respekt for at enhver måtte kunne gjøre dette. Det er jo frivillig, sier Aulin-Jansson til NRK.

– Hvordan ligger dere an med å finne en ny kandidat?

– Vi har begynt på det. Vi kommuniserer først og fremst internt i valgkomiteen om det. Men vi håper at vi skal ha et komplett forslag til kongressen.

Mener avtalen har gjort valg-jobben vanskeligere

Den tidligere sjakkpresidenten tror at sponsoravtalen har gjort jobben med å finne et nytt styre vanskeligere.

– Samtidig er det ikke en helt ny situasjon at folk ikke ønsker å stille i styret, opplyser han.

Slik NRK forstår det, kan avstemmingen om Kindred-avtalen føre til at nye personer kommer inn i styret. Flere i det sittende styret har meldt at de ikke ønsker gjenvalg.

Visepresident Vibeke Grønn, Gerd Andersen og Ida Landsverk bekrefter alle overfor NRK at sponsoravtalen er en av grunnene til at de trekker sitt kandidatur.

Aulin-Jansson har ikke fått signaler om at folk vil trekke seg dersom det går den ene eller andre veien.

Han har heller ikke fått bekreftelser på at alle i styret stiller dersom for eksempel avtalen ikke går gjennom.

– Nei, men det har jeg heller ikke spurt om. Man kan ikke som valgkomité ta hensyn til om en sak går den ene eller andre veien på kongressen. Da må vi ha veldig mange alternativer til styrer, sier Aulin-Jansson.

Den omstridte avtalen har også fått konsekvenser for sjakk-NM i Larvik.

Sjakkprofiler som Simen Agdestein og Atle Grønn har trukket seg. Grønn og stormester Torbjørn Ringdal Hansen har også varslet at de vil slutte å konkurrere hvis avtalen blir stemt gjennom på kongressen.

NRK har forsøkt å få kontakt med Carlsen-manager Espen Agdestein og Offerspill-styremedlem Johannes Kvisla i forbindelse med denne saken uten å lykkes.