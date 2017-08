Ingebrigtsen: – Møter Ajax på et gunstig tidspunkt

– Vi får testet oss ordentlig. Men vi føler at dersom det er étt gunstig tidspunkt å møte Ajax på - så er det når de bare har spilt bare én serierunde, sier Kåre Ingebrigtsen til NRK.

RBK-treneren og resten av laget møtte media etter treningen på Johan Cruyff Arena, dagen før den første av to play off-kamper mot Ajax i Europaligaen.

– «Fair» mulighet

Den nederlanske storklubben er fortsatt rusten etter sesongstarten.

I serieåpningen ble det 1-2-tap mot Heracles.

Fjorårets finalist i Europaligaen har som vanlig mistet flere sentrale spillere før sesongen.

Blant annet gikk kaptein Davy Klaassen til Everton i sommer for omlag 250 millioner kroner. Derfor tror Ingebrigtsen at laget ikke er sin beste form før torsdagens møte.

– De har solgt litt spillere, og trenger litt tid til å få til samhandlingen. Vi føler definitivt at vi har en «fair» mulighet, sier Ingebrigtsen videre.

Skape uro

Tidligere Rosenborg-trener Nils Arne Eggen mener laget må entre stadion i Amsterdam med mål om å lage trøbbel for de nederlandske mesterne.

– Jeg er klar over at det er en vanskelig oppgave. Men det aller viktigste er å score på bortebane, og da må man gå utpå der for å gi dem problem. Og det går jeg ut i fra at han Kåre og resten av gjengen har tenkt, sier Eggen til NRK.

En av dem som Rosenborg håper skal skape uro i Ajax-forsvaret er nysigneringen Samuel Adegbeno.

Rosenborg kunne kun etterregistrere én spiller. Dermed falt valget på Adegbenor fremfor klubbens andre storsignering, Anders Trondsen fra Sarpsborg. Begge kom til klubben for tilsammen rundt 30 millioner kroner.

Kåre Ingebrigtsen forklarer valget av Adegbenro på grunn av skadeplager på kantspillerne Milan Jevtovic og Pål Andre Helland.

NY MANN: Samuel Adegbenro få trolig sin debut for Rosenborg mot Ajax torsdag kveld. Foto: Jørgen Stenseth/RBK.no

– Trenger hjelp

Samtidig mener RBK-treneren at nigerianeren kan vippe kampen i trøndernes favør.

– Samuel har et internasjonalt snitt og kan være med å gjøre en forskjell i sånne kamper, sier Ingebrigtsen.

Selv håper Adegbenro å spille en viktig rolle mot Ajax.

– Ja, men jeg trenger hjelp av laget, vi gjør dette sammen, sier Samuel Adegbenro til NRK etter den obligatoriske treningen på stadion før kampen.

Han mener hans nye klubb har en god mulighet på bortebane.

– Selvsagt kan vi slå Ajax. Ingen uslåelige, alt kan skje i fotball, sier Samuel Adegbenro.