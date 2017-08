– Det viktigste er at når du skal skape et stabilt storlag så må du være i forkant, vet du, sier Nils Arne Eggen til NRK.

Mandag presenterte Rosenborg Anders Trondsen fra Sarpsborg 08. Tirsdag ble Samuel Adegbenro hentet fra Viking. Begge koster klubben rundt 15 millioner kroner.

– Overgangene blir enklere

Rosenborg-nestor Eggen mener de to overgangene føyer seg inn i en god Rosenborg-tradisjon der klubben er i forkant når spillere er på vei til å forlate klubben.

75-åringen trekker paralleller til tida etter at klubben måtte erstatte John Carew som ble solgt til spanske Valencia i 2000.

GODE TIDER: John Carew og Nils Arne Eggen smiler og ler i 2000. Eggen mener nå Rosenborg er tilbake til en tilsvarende gullalder. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Vi hentet John Carew fra Vålerenga. Da han ble attraktiv for utlandet, hentet vi tilbake Sigurd Rushfeldt. Og da Rushfeldt reiste hadde vi allerede utviklet Frode Johnsen.

– Da blir de overgangene enklere. Det har med planlegging, og å være bevisst på utvikling av laget, sier Eggen, som roser det sportslige apparatet i Rosenborg for å være i forkant.

– Du kan ikke begynne å utvikle nye spillere når plassen plutselig står tom, fortsetter han.

Erstatter Midtsjø?

Anders Trondsen blir en naturlig erstatter for midtbanespiller Fredrik Midtsjø som skal være høyaktuell nederlandske AZ Alkmaar.

RBK-KLAR: Samuel Adegbenro ble presentert tirsdag. Foto: NRK

RBK-KLAR: Anders Trondsen ble presentert som RBK-spiller mandag. Foto: NRK

– Det er flere på Rosenborg som har hatt en lang og tro tjeneste. Jeg tenker på Fredrik Midtsjø. Hvis de vil gå til utlandet – så fortjener de det i Rosenborg. Og da må du allerede ha spillere på plass som kan erstatte dem, fortsetter Eggen, som er Norges mestvinnende trener gjennom tidene.

Orkdølen førte Rosenborg fram til 14 seriegull, i tillegg til Champions League-deltakelse åtte år på rad, med kvartfinale mot Juventus i 1998 som beste resultatet.

– God samvittighet

Eggen fnyser av påstanden om at Rosenborg driver med «økonomisk doping» av fotballen, slik lederen av Moldes supporterklubb, Tornekrattet, Svein Erik Jenset, uttalte til VG.

– Det er ikke økonomisk doping. Rosenborg har tjent pengene sine selv og ikke fått noe av noen. Så det gjør vi med god samvittighet, melder Eggen.

Trenerlegenden mener at den moderne fotballen «har gått for langt når det gjelder økonomi», men at overgangssummene i Norge fortsatt er innenfor «rimelighetens og fornuftens grenser».

– Og det er viktig at pengene blir i Norge slik at Sarpsborg kan bruke midlene til å utvikle stadig nye talenter. Det er en mekanisme som virker perfekt. Men summene i Norge må holdes der dem er, sier Nils Arne Eggen.