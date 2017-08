Viking-sjef måtte stå skolerett etter Adegbenro-salget

Etter at overgangen ble bekreftet tirsdag kveld har kritikken haglet mot Viking. Supporterne er fortvilet og sinte over at Viking selger sin største stjerne til Rosenborg.

– Vi vet at dette er vanskelig. Men Rosenborg kom med et godt bud, og Samuel ville til Rosenborg, sa Henningsen under direktesendingen på Facebook onsdag formiddag.

PÅ FACEBOOK: Henningsens svar ble kringkastet direkte ut til supporterne på Vikings Facebook-side. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Svarte på alle spørsmål

Vikings Facebook-side ble pepret med kritikk fra supporterne. Flere mener Viking selger seg til nedrykk, og at klubben mangler forståelse når Adegbenro selges til Rosenborg.

Vikings daglige leder svarte på alt av spørsmål. Noen var langt mer krevende enn andre.

– Jeg gruet meg til å offentliggjøre at det ble Rosenborg, sa Henningsen.

VILLE BORT: Samuel Adegbenro ønsket seg til Rosenborg. Foto: Jørgen Stenseth/RBK.no

– Det er en del sterke følelser, men jeg og de som har vært med i prosessen er trygge på at det er rett for Viking ut ifra en økonomisk- og en menneskelig vurdering, la han til.

– Dreper følelsene

Den økonomiske vurderingen handlet om at Viking trengte penger raskt. Henningsen fortalte om at Viking risikerte å starte 2018-sesongen med poengtrekk, og at klubben trengte penger for å betale regninger. Viking fikk minst 15 millioner fra Rosenborg.

– Vi har behov for denne summen for å finansiere driften resten av året, sier Henningsen.

– Forstår du at dette dreper følelsene, spurte en seer.

– Ja, men jeg håper at du kan se framover og forstå at dette er nødvendig. Det handler om Viking de neste fem, ti og hundre årene. Av og til må vi gjennomføre ting som er kontroversielt, svarte Henningsen.

– Det satt fryktelig langt inne, innrømmer Viking-sjefen.

SINTE: Flere Viking-supportere har uttrykt misnøye med beslutningen om å selge Samuel Adegbenro. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Henningsen: – Det var tøft

I over 22 minutter svarte han på spørsmål fra både blide, triste, skuffede og sinte Viking-fans.

– Det står respekt av at han gjør det, sier supporterleder i Vikinghordene Roar Åkerlund.

– Det var tøft i starten, innrømmet Henningsen.

Åkerlund mener Viking-ledelsen burde kommet tidligere på banen.

– Han hadde spart mye om klubben hadde kommet ut tidligere og sagt at Samuel ville vekk. Sett i ettertid har jeg forståelse for det, men å selge til en rival er aldri positivt, sier supporterlederen.

Henningsen har mottatt mye kritikk det siste døgnet.

– Jeg har fått noen e-poster fra folk som er lei, og ikke kommer på stadion. Uansett hvilken beslutning vi har tatt, må dere støtte Ian Burchnall og laget. Kom på stadion! Send e-post til meg på og si hva du mener, men kom på stadion, oppfordret han.