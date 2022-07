Ingebrigtsen skrinlegger EM-planen: – Ikke av fri vilje

– Jeg dropper det ikke av fri vilje. Jeg dropper det fordi jeg ikke er kvalifisert eller ikke har klart å ta krav, så jeg skulle gjerne vært med og vært god nok til å slåss om medalje, men jeg må kalle en spade for en spade og innse og si at, OK, dette gikk ikke, sier Henrik Ingebrigtsen til NRK.

Ingebrigtsen har nettopp sett lillebror Jakob løpe inn til VM-gull på 5000 meter. Det gir motivasjon til å komme tilbake, men han vil ikke skynde seg unødig. Under Bislett Games i juni løp han med akillessene-plager.

– Om jeg skal prøve å skvise mer ut av en kropp som ikke spiller helt på lag, gjør jeg egentlig mer skade. Så det jeg må gjøre er å tenke mer langsiktig og prøve å bruke hodet, sier Henrik Ingebrigtsen til NRK.

Henrik Ingebrigtsen (31) Ekspandér faktaboks Navn: Henrik Børkja Ingebrigtsen Født: 24. februar 1991 Øvelser: 1500 meter, 5000 meter og 10.000 meter Personlige rekorder: 1500: 3.31,46 minutter (2014)

5000: 13.15,38 (2019)

10.000: 28.20,39 (2022) Utvalgte meritter: EM-gull på 1500 meter i 2012

EM-sølv på 1500 meter i 2014 og 5000 meter i 2018

EM-bronse på 1500 meter i 2016

Sikter mot terrengløp

Europamesteren på 1500 meter fra 2012 har tilbrakt de siste par ukene med lillebroren i VM-byen Eugene. Han har båret vann, gjort innkjøp og sørget for at Jakob Ingebrigtsen er på rett sted til rett tid.

«VANNBÆRER»: Henrik Ingebrigtsen har tatt seg av de administrative oppgavene og hjulpet lillebror så godt som mulig i Eugene. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Lillebror fleiper om at han har utnyttet storebrorens raushet litt, mens Henrik peker på at han kanskje har latt seg utnytte. Samtidig er han klar på at bistanden ikke vil påvirke hans egen satsing.

– Når sesongen min ble som den ble og Filip ikke dro hit, gjør jeg det jeg kan for at Jakob skal prestere. Det er jo medalje vi først og fremst er interessert i. De som har mulighet til å ta medalje, ønsker vi å løfte opp og fram.

Nå ser han fremover mot nye mesterskap. Neste år står et nytt VM på programmet i Budapest, men han håper å stille med norsk konkurransedrakt allerede i desember.

– Jeg gleder meg og til EM i terrengløp. Det kan bli noen andre løp før det. Jeg må ha noe å jobbe mot.

Rett videre til Sveits

– Jeg føler jeg har fått en tjuvstart på neste sesong, og at jeg ikke ligger dårlig an til denne sesongen. Jeg sa hele veien at dette uansett blir en middelmådig sesong i forhold til neste år. Og det står jeg fremdeles med, jeg trenger mer tid på å få kroppen til å funke, sier den eldste løpebroren.

Nå venter et treningsopphold i St. Moritz i Sveits. Der skal han trene i høyden med Jakob og Filip Ingebrigtsen, før turen går videre til EM i München.

Der skal han forsøke å gjenskape VM-suksessen som tilrettelegger for lillebroren, som riktignok sier at han også kunne klart seg på egen hånd, men:

– Det er mye han gjør som er nice å slippe.