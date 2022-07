– Det var gøy. Og så var det gøy å ikke bare vinne det på slutten. Jeg føler jeg vant hele løpet. Det var utrolig stort, sier den nybakte verdensmesteren til NRK.

– Det er det sykeste løpet jeg har sett. Han så så sterk ut underveis, og han sprang helt perfekt. Løpet ble som en gavepakke for at Jakob skulle ta kommandoen med tre runder igjen og styre inn til solid gull, fastslår en ekstatisk Henrik Ingebrigtsen til NRK på tribunen i Eugene.

Han har akkurat sett lillebror Jakob bli verdensmester på 5000 meter, og med det fått en etterlengtet revansj etter 1500-meteren tidligere i VM. Der var 21-åringen fra Sandnes sint på seg selv etter at det «bare» ble sølv.

Ingebrigtsen var i et knalltøft felt i finalen natt til mandag. Men allerede før start avslørte storebror Henrik stor optimisme.

– De vet ikke det jeg vet, at Jakob er i skambra 5000-meterform, sa han til NRK.

Drømmen var at det skulle gå sakte i front, og det gjorde det. Såpass rolig gikk det at Jakob Ingebrigtsen flere ganger underveis tok seg tid til å ta imot svamper for å kjøle seg ned i den kokende varmen. Han drakk også, noe som er særdeles uvanlig i en 5000-meter.

– Veldig bra med drikkepause, sa bror Henrik på tribunen da.

Med to runder igjen, gikk nordmannen helt opp i tet. Der lå han også ut på sisterunden. Og gjennom den siste svingen fosset han fra.

Fullstendig suveren lekte han seg inn til sitt første VM-gull.

– Jakob Ingebrigtsen er langdistansekongen. Verdens beste langdistanseløper er norsk. Han smadrer de, de er sjanseløse. Endelig kommer VM-gullet, utbrøt NRKs kommentator Jann Post da.

På tribunen var storebror Henrik rørt.

– Det er det her vi jobber for. Jeg vet hvor mye Jakob legger i det og hvor hard han er mot seg selv når han ikke får det til, sier han.

Så kom han også med et stikk til dem som har kritisert brorens framtoning etter å ha blitt slått på 1500-meteren.

– Mange misforstår det med å være cocky og arrogant, og ha overdreven selvtillit. Men det er dette som skal til for å være en vinner, og så får du like det eller ikke, sier han.

– Det er laget av hardt arbeid hver jævla dag, vinnervilje og en beinhard mentalitet, sier Henrik Ingebrigtsen.