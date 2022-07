– Han er jo den emosjonelle av oss, sier Jakob Ingebrigtsen og ler når NRK forteller at broren gråt på tribunen.

Henrik Ingebrigtsen var rett og slett i ekstase på tribunen da familien fikk sin første verdensmester.

– Det er så lett, herregud. Det er den minst dramatiske 5000-meteren noen gang. Det er så lett, sa han mens han tørket noen tåre like etter at broren krysset målstreken.

Det er 12 år siden han startet familieeventyret med å bli europamester på 1500 meter i Helsingfors. Etterpå har både Filip og Jakob også blitt europamestere.

– Skal ikke ta æren

Jakob toppet alt da han ble olympisk mester på 1500 meter i fjor. Familiens første VM-gull, skulle også vise seg å bli det første gullet på 5000 meter i et globalt mesterskap.

FØRSTE KLEM: Henrik Ingebrigtsen var raskt nede på banen for å klemme lillebroren. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN

Før sesongen brøt brødrene med faren Gjert som trener. Henrik har vært i Eugene som Jakobs nærmeste støttespiller.

– Jeg skal ikke ta æren for noen ting. Dette er kun Jakob som presterer et fantastisk løp i dag.

– Hva er det egentlig du har hjulpet han med de siste ukene?

– Alt som jeg kan. Når han går ut på banen, så står vi der bare og venter på Jakob skal gjøre noe. Men det handler litt om at Jakob skal ha en så trygg ramme rundt seg som mulig. Om det bare er å holde flaska på rett tidspunkt, så er det min jobb. Der kjenner jeg Jakob bedre enn noen andre, jeg kjenner rutinene hans, jeg kan gi han en trygghet i alle ledd av forberedelsen hans fordi jeg vet når han trenger hva.

– Han er en fining. Han er en emosjonell type og glad i å ha det gøy, så han lager god stemning, og ikke minst er han en ressurs i kampens hete når det gjelder. Han vet at jeg ikke vil gjøre småting om jeg slipper, roser lillebroren.

Se nattens 5000 meter her:

Jakob Ingebrigtsen tar sitt første VM-gull Du trenger javascript for å se video.

Takker brødrene og forloveden

For hovedpersonen nøler imidlertid ikke med å dele æren.

– Hadde det ikke vært for at Henrik og Elisabeth var her, og all hjelp og støtte jeg har fått siden 1500-meteren, så tror jeg det hadde vært vanskelig å være så godt forberedt, sier Jakob.

VIKTIG STØTTESPILLER: Jakob Ingebrigtsen takker forloveden Elisabeth for støtten. Foto: JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN

– Du takker Elisabeth og de to brødrene dine, hvordan tror du Gjert har det nå?

– Jeg regner med at alle som har hatt noe med min satsing å gjøre er stolte. Alle har bidratt det de kan. Det er stort.

– Veldig stolt

På spørsmål om Jakob kunne spilt samme rolle som Henrik, svarer han:

– Vi er forskjellige folk. Henrik er nok en av de bedre enn oss, sånn menneskelig. Han er en fin mann som jeg er stolt av å ha ved min side.

Og Jakob var altså så godt forberedt at de endte med gull.

– Jeg er veldig stolt over det jeg har gjort, og synes det er kult å få det til, men igjen, det er ikke bare meg selv, sier Jakob Ingebrigtsen til NRK.

Og storebrors VM-dom er klokkeklar:

– Et sølv og et gull i VM, det må være godkjent. Han er kongen av Eugene, det er det ingen tvil om.